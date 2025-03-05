Kripto para dünyasına yön verecek buluşma: Herkes bu tarihi günü bekliyor

Başkan Trump'ın yapay zeka ve kripto temsilcisi David Sacks tarafından duyurulan zirve, Beyaz Saray'ın dijital varlıklarla ilgili çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor. Toplantıda Trump'ın dijital varlıklar çalışma grubu da yer alacak ve potansiyel düzenleyici çerçeveler konuşulacak. Etkinliğe Trump'ın yanı sıra Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov, Exodus CEO'su JP Richardson ve çalışma grubu icra direktörü Bo Hines de katılım gösterecek. Zirve, Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımının ilk somut adımlarından biri olarak görülüyor.

Trump Beyaz Saray'da Sektör Liderleriyle Buluşuyor

Beyaz Saray'da gerçekleşecek bu önemli zirve, kripto sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıyor. David Sacks, etkinlikte "kripto endüstrisinden önde gelen kurucular, CEO'lar ve yatırımcılar" ile Trump'ın dijital varlıklar çalışma grubunun bir araya geleceğini belirtti.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Trump'ın başkanlık kampanyasını kişisel olarak destekledi. Ayrıca Ripple'ın Fairshake siyasi eylem komitesine yaptığı bağışlar aracılığıyla "kripto yanlısı" yasa koyucuları destekledi. Bu durum, diğer bağışçıların da zirveye katılabileceği söylentilerine yol açtı.

Trump, ocak ayında göreve başlamasından bu yana, Cumhuriyetçi yasa koyucularla birlikte stratejik bir kripto rezervi kurulmasını önerdi. Bu öneriler arasında merkez bankası dijital para birimlerinin yasaklanması ve kapsamlı bir dijital varlık düzenleyici çerçevesinin incelenmesi de yer alıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Trump yönetiminde dijital varlıklarla ilgili birçok soruşturmayı durdurdu.

Kongre'nin 119. oturumunda bazı Cumhuriyetçi yasa koyucular, rekabet eden stablecoin tasarılarını önererek kripto ile ilgili yasama önceliklerinde ilerleme kaydettiler. Demokrat politikacılar ise Trump'ın göreve başlamadan önce Ocak ayında kendi memecoinini piyasaya sürmesini eleştirdiler.

Zirve, Beyaz Saray'da kripto para yöneticilerinin ilk büyük toplantısı olma özelliğini taşıyor. Öncesinde, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in 2022'de Biden yönetimindeki yetkililerle görüştüğü biliniyordu.