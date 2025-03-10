Kripto para devleri seçimlere 144 milyon dolar akıttı

Kripto para sektörü, 2024 ABD seçimlerinde siyasi adaylara toplam 144 milyon dolarlık rekor düzeyde bağış yaparak dikkat çekti. Coinbase ve Ripple gibi büyük şirketlerin öncülüğünde gerçekleşen bu finansal destek, sektöre yönelik daha elverişli düzenlemelerin yapılması amacını taşıyor. Bu gelişme, finans piyasaları ve düzenleyici kurumlar arasında endişe yaratırken, olası yasal ihlaller konusunda da tartışmalara yol açtı.

Kripto Para Şirketlerinin Siyasi Bağışları Düzenleyici Kurumların Radarında

Kripto para sektörü, 2024 ABD seçimlerinde siyasi adaylara yüklü miktarda finansal destek sağlayarak düzenleyici kurumlar ve finans piyasaları arasında endişe yarattı. Sektördeki firmaların siyasi faaliyetler için toplam 144 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı. Bu durum yatırımcılar ve düzenleyiciler arasında potansiyel risklere ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Coinbase, Ripple ve Andreessen Horowitz gibi önde gelen kripto para şirketleri, Fairshake adlı siyasi eylem komitesi aracılığıyla sektör dostu politikaları destekleyen adaylara önemli maddi katkılar sağladı. Bu oluşum, seçim döneminde 40 milyon doları aşkın bir harcama yaparak dijital varlıklar için elverişli düzenlemelerin hayata geçirilmesini hedefledi. Ancak bu yüksek miktardaki siyasi harcamalar, toplumda güven sorunlarını derinleştirerek şirketleri hem hukuki hem de itibar açısından risk altına soktu.

Mart ayında yayımlanan bir rapor, Coinbase'in bu tür bağışlarının federal seçim yasalarını ihlal edebileceği endişesini doğurdu. Tüketici hakları savunucu kuruluşu Public Citizen, söz konusu bağışların federal düzenlemelere aykırılık teşkil edebileceği gerekçesiyle Federal Seçim Komisyonu'na resmi şikâyette bulundu.

Bazı uzmanlar, kripto para sektörünün bu tür siyasi bağışlarının, alana daha yenilikçi düzenlemelerin getirilmesi bakımından zorunlu olduğunu savunurken, aynı zamanda düzenleyici kurumların etkisiz hale getirilmesi riskini de beraberinde getirdiğini belirtiyorlar. Blok zinciri uzmanı Anndy Lian gibi isimler, bu harcamaların piyasa istikrarı ve sektörel büyüme için gerekli adımlar olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte, bu faaliyetlerin kripto para ekosisteminin temel değerleri olan şeffaflık ve ademi merkeziyetçi yapıyı tehdit etme olasılığı bulunuyor.

Diğer yandan, Arjantin'de yaşanan Libra memecoin skandalı, siyasi bağlantıların ortaya çıkarabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi. Bu olay, çok sayıda yatırımcının zarara uğramasına neden olurken, ülke genelinde yüzlerce dolandırıcılık şikâyeti kayıtlara geçti.