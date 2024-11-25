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Kripto para destekçisi Elon Musk rekor servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu

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Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in son başarıları sayesinde servetini 348 milyar dolara çıkararak yeni bir rekora imza attı. Yapay zeka alanındaki büyük yatırımlar ve hisse senetlerindeki sıçrama, Musk'ın zenginlikte yeni zirvelere ulaşmasını sağladı. Elon Musk ayrıca, medya ile olan esprili etkileşimleriyle de gündemde kalmayı başarıyor.

Kripto para ve teknolojis dünyasının tanınan simalarından Elon Musk, Tesla hisselerindeki son artış ve yapay zeka şirketi xAI için sağlanan 50 milyar dolarlık yatırım turu ile servetini 348 milyar dolara taşıdı. Bu gelişme, Musk'ı tüm zamanların en zengin insanı olarak tarihe geçirdi. Finansal başarısının yanı sıra, Musk'ın medya üzerindeki esprili yorumları da dikkat çekiyor.

Tesla ve SpaceX Hisselerindeki Yükseliş Musk'ı 348 Milyar Dolara Taşıdı

Teknoloji ve kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk'ın serveti, son gelişmelerle birlikte 348 milyar dolara yükseldi. Bu artışın arkasında Bitcoin yatırımlarına sahip olan Tesla hisselerindeki dikkat çekici yükseliş ve yapay zeka girişimi xAI'a aktarılan 50 milyar dolarlık yatırım bulunuyor.

Tesla'nın hisse değeri, 22 Kasım'da gerçekleşen yüzde 3,8'lik artışla 352,56 dolar seviyesine ulaştı. Son piyasa verilere göre şirketin hisseleri, son altı aylık süreçte değerini ikiye katladı. Hisseler, Kasım 2021'de görülen 407 dolarlık zirve noktasına yüzde 15 oranında yaklaştı. Özellikle 4 Kasım'dan bu yana kaydedilen yüzde 45'lik artış, şirketin piyasa değerine 350 milyar dolarlık katkı sağladı.

Milyarder iş insanının servetindeki bu çarpıcı artış, Tesla'daki yüzde 13'lük ve SpaceX'teki yüzde 42'lik pay sahipliğinden kaynaklanıyor. SpaceX, Haziran ayında 210 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Şirket için yakın zamanda başlatılması planlanan yeni finansman turunun 250 milyar dolarlık değerlemeyle gerçekleşmesi ve bunun Musk'ın servetine 18 milyar dolar daha eklemesi bekleniyor.

X (eski adıyla Twitter) platformunun da sahibi olan Musk, yakın zamanda MSNBC'nin satış haberlerine ilişkin ilgi çekici bir açıklama yaptı. Donald Trump Jr'ın yorumuna mizahi bir yanıt veren ünlü girişimci, "MSNBC'yi satın alırsam, Rachael Maddow'un pozisyonunu istiyorum. Onun kıyafetlerini ve gözlüğünü takıp, aynı yalanları söyleyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Comcast'in MSNBC ve CNBC'yi elden çıkarma planını duyurmasının ardından geldi.

Kripto para destekçisi Elon Musk rekor servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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