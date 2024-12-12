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Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?

Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?
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Haberler
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Türkiye, lisanssız faaliyet gösteren HTX kripto para borsasının erişimini engelledi. Bu karar, yeni yasal düzenlemelerin uygulanmaya başlandığını ve piyasa denetimlerinin arttığını işaret ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan HTX kripto para borsasının Türkiye'deki faaliyetlerine erişim engeli getirdi. Türk kullanıcılar arasında popüler bir platform olan HTX'e neden erişim sağlanamadığı merak ediliyor. Yaşanan bu durum, yerel yatırımcılar için belirsizlik ortamı yaratıyor ve kripto para alanındaki düzenlemelerin sıkılaştığını gösteriyor.

HTX Kripto Borsasına Türkiye'den Erişim Engeli

2013 yılında Huobi adıyla kurulan ve geçtiğimiz yıl HTX markasına geçiş yapan platform, kullanıcı dostu yapısı ve kapsamlı kripto para hizmetleriyle dikkat çekiyordu. Milyonlarca kullanıcısı olan platforma, Türkiye pazarında faaliyet göstermek için gerekli yasal izinleri almaması, sebebiyle Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Türkçe dil desteği sunmasına rağmen gerekli lisansları almadan hizmet veren HTX ve HTX Türkiye, "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı" konumunda bulunuyor. Platform henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde HTX yer almıyor.

Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?

Bunlara ek olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarında da HTX hakkında herhangi bir yaptırım kararı bulunmuyor. Bu durum, özellikle platform üzerinden işlem yapan Türk yatırımcılar için belirsizlik oluşturuyor. Uzmanlar, yatırımcıların bu süreçte temkinli davranmaları ve düzenleyici kurumların kararlarını yakından izlemeleri gerektiğini vurguluyor.

Haberler.com konu hakkında daha fazla bilgi almak adına HTX Türkiye birimine ulaştı ancak konu hakkında tarafımıza henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması durumunda haber güncellenecektir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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