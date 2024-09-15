Kripto milyoneri James Fickel yıkıldı: Milyonlarca dolar kaybetti

Kripto para piyasasının çalkantılı sularında, James Fickel isimli yatırımcı büyük bir finansal darbe aldı. Ethereum yatırımcısı Fickel, Bitcoin'e karşı yaptığı yüksek riskli işlem sonucu 43 milyon dolar kaybetti. Bu durum, Ether ve Bitcoin arasındaki fiyat dengesizliklerinin yanı sıra yatırımcı psikolojisi ve piyasa hareketleri hakkında çarpıcı bir örnek teşkil ediyor.

DeFi Platformunda Riskli Yatırım 43 Milyon Dolarlık Kayba Neden Oldu

Kripto dünyasının tanınmış ismi James Fickel, Ethereum (Ether) ve Bitcoin (BTC) arasındaki fiyat farkına dayalı cesur bir yatırım hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Aave platformu üzerinden gerçekleştirdiği bu riskli strateji, Fickel'in 43 milyon dolarlık devasa bir kayıp yaşamasına neden oldu. Ocak ayından bu yana borç miktarı 132 milyon dolara yükselen Fickel'in yaşadığı bu mali kayıp, kripto para piyasasının volatil doğasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden James Fickel, son dönemde yaşanan gelişmelerle büyük bir darbe aldı. Merkezi olmayan finans platformu Aave üzerinden yaptığı riskli hamle, Fickel'e pahalıya patladı.

Ocak ayından bu yana Fickel'in borç miktarı, 132 milyon dolara yükseldi. Bu durum, yatırımcının 43 milyon dolarlık devasa bir kayıp yaşamasına neden oldu. Fickel'in bu zararı, Ethereum (ETH) ve Bitcoin arasındaki fiyat farkına dayalı yatırım stratejisinden kaynaklandı.

Ethereum'un erken dönem yatırımcılarından olan Fickel, cesur bir hamleyle Aave platformundan 172 milyon dolar değerinde Wrapped Bitcoin (WBTC) ödünç aldı. Amacı, Ether'in Bitcoin karşısında değer kazanacağı yönündeki öngörüsünü paraya çevirmekti. 10 Ocak'ta başlattığı bu işlemde, 56,445 ETH satın almak için WBTC'yi 0,05424 oranında takas etti.

Ne var ki, yılbaşından bu yana Ether'in Bitcoin karşısındaki performansı beklentilerin altında kaldı. Piyasa verilerine göre Ether'in Bitcoin'e oranla değeri yıl başından itibaren yüzde 24'ten fazla geriledi. Son bir ayda ise yüzde 9'un üzerinde düşüş kaydetti.

14 Eylül itibarıyla Fickel'in Aave'deki borcu, 132 milyon dolar değerinde WBTC olarak kayıtlara geçti. Başlangıçtaki beklentisinin tersine, Ether'in Bitcoin'den daha iyi bir performans göstereceği öngörüsü gerçekleşmedi. Ether satın almak için Bitcoin ödünç alındığında oluşan borç, Ether'in değer kaybetmesiyle birlikte katlanarak arttı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD'de Ether borsa yatırım fonları (ETF) da sürekli değer kaybediyor. Farside Investors'ın verilerine göre Ether ETF'leri piyasaya sürüldükleri 23 Temmuz'dan bu yana 581 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Bu çıkışların büyük bir kısmını, 2,7 milyar dolarlık çıkışla Grayscale'in ETHE'si oluşturdu.

Yatırımcıların Ether ETF'lerinden yüksek getiri beklentisi ve Bitcoin ETF'lerinin kripto para piyasasındaki ağırlığı, Ether'in durgun piyasa hareketlerine zemin hazırlıyor. James Fickel'in bu süreçte yaşadığı mali kayıplar, kripto para piyasasının değişken yapısını ve yatırımların taşıdığı riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor.