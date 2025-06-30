Kripto ETP girişleri 2025 ilk yarısında rekor kırdı

Küresel kripto borsa yatırım fonları 2025 yılının ilk altı ayında 17,8 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 18,3 milyar dolara kıyasla yüzde 2,7 düşüş gösterdi. Bitcoin odaklı yatırım ürünleri, sektördeki baskın konumunu koruyarak toplam girişlerin yüzde 84'ünü oluşturdu.

Bitcoin ETP Girişleri 2025 İlk Yarısında 14,9 Milyar Dolar Oldu

Kripto para yatırım ürünlerinde 2025 yılının ilk altı ayında yaşanan gelişmeler, geçen yıla kıyasla hafif bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor. Küresel kripto borsa yatırım fonlarına (ETP) yapılan girişler bu dönemde 17,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2024 yılının aynı dönemindeki 18,3 milyar dolarlık rakama göre yüzde 2,7 oranında azalma kaydedildi.

Dijital varlık yönetimi alanındaki analizlerde, kripto yatırım ürünlerinin son hafta itibarıyla güçlü bir performans sergilediği ve Cuma günü sona eren işlem haftasında 2,7 milyar dolarlık yeni giriş yaşandığı belirtiliyor. Bu gelişme, sektörde 11 hafta boyunca kesintisiz giriş akışının sürdüğünü gösteriyor.

Sektör verilerine göre, devam eden 11 haftalık giriş akışı toplamı 16,9 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve bu rakam, 2025 Haziran sonu itibarıyla yıl başından beri gerçekleşen girişlerin neredeyse yüzde 95'ini oluşturuyor. Bitcoin odaklı yatırım ürünleri, ilk yarıdaki toplam girişlerin yüzde 84'ünü temsil ederek sektördeki baskın konumunu sürdürüyor.

Yıl başından bu yana Bitcoin yatırım ürünlerine yapılan 14,9 milyar dolarlık giriş, kripto ETP sektöründeki liderliğini pekiştiriyor. Geçen hafta Bitcoin ürünlerine yapılan 2,2 milyar dolarlık giriş, haftalık toplam girişlerin yüzde 83'ünü oluşturdu. Ethereum tabanlı yatırım ürünleri ise 429 milyon dolarlık haftalık girişle ikinci sırada yer aldı.

Ethereum ürünleri, 2,9 milyar dolarlık yarı yıl girişi ile genel sıralamada da ikinci konumda bulunuyor ve bu miktar, dönemdeki toplam girişlerin yüzde 16,3'üne karşılık geliyor. XRP odaklı yatırım ürünleri hem haftalık hem de yarı yıllık girişlerde üçüncü sırayı koruyor. Geçen hafta XRP ürünlerine 10,6 milyon dolar giriş yaşanırken, yıl başından bu yana toplam giriş miktarı 219 milyon dolara ulaştı.

XRP yatırım ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz onay beklemesine karşın, Kanada'nın 18 Haziran'da bu ürünleri piyasaya sürmesiyle birlikte, en fazla ilgi gören ilk üç kripto varlık arasındaki yerini koruyor.

İhraççılar arasındaki rekabette, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock açık ara liderliğini sürdürüyor. Şirketin kripto fonları 2025'in ilk yarısında 17 milyar doları aşan giriş kaydederek, kripto ETP sektöründeki toplam altı aylık girişlerin yüzde 96'sını tek başına oluşturuyor. ProShares ve Fidelity, BlackRock'u sırasıyla 526 milyon dolar ve 246 milyon dolarlık yarı yıllık girişlerle takip ediyor.

Buna karşılık, sektörün köklü oyuncularından Grayscale Investments yaklaşık 1,7 milyar dolarlık net çıkış yaşadı. Bu gelişmeler, Bitcoin'in Pazartesi günü 108 bin doların altında hafif düzeltme hareketleri sergilediği bir dönemde açıklandı. Kripto para birimi geçen hafta kayda değer bir yükseliş trendi yakalayarak, 23 Haziran'daki 101 bin dolar seviyesinden hafta sonuna kadar 107 bin 800 dolara kadar çıktı.