Kripto dünyasını heyecanlandıran gelişme: Elon Musk ile El Salvador lideri görüştü

El Salvador, kripto para dünyasındaki öncü rolünü yapay zeka alanında da sürdürmeye kararlı gözüküyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Tesla CEO'su Elon Musk ile gerçekleştirdiği görüşme, ülkenin teknoloji odaklı kalkınma stratejisinin yeni bir aşamasını gösteriyor. İkili, yapay zeka ve Bitcoin'in geleceği üzerine yaptıkları kritik görüşmede, El Salvador'un dijital dönüşümünde atılacak adımları masaya yatırdı.

Bitcoin Ülkesinden Yapay Zeka Atağı

Gerçekleşen bu önemli buluşma, Bukele'nin X platformunda paylaştığı video ile dünya kamuoyuna duyuruldu. Görüntülerde Musk'ın, El Salvador liderini sıcak bir şekilde karşıladığı görülüyor. Musk, görüşmenin ardından Bukele'yi "harika bir lider" olarak değerlendirdi.

Musk, "Başkan Nayib Bukele ile mükemmel bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekliğin doğası, insanlığın geleceği ve yapay zeka ile robotik gibi teknolojilerin dünyayı nasıl etkileyeceği üzerine uzun uzun konuştuk." dedi.

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesinin ardından, yapay zeka alanında da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. ARK Invest CEO'su Cathie Wood, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, El Salvador'un gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2029 yılına kadar on kat artabileceğini öngördü.

Wood, Mayıs ayında Bukele ile bir araya gelerek Bitcoin, yapay zeka ve diğer teknolojik yeniliklere ilişkin yatırım fırsatlarını değerlendirmişti. Görüşmenin ardından ARK Invest CEO'su "Başkan Bukele'nin El Salvador'u Bitcoin ve yapay zeka toplulukları için bir vaha haline getirme kararlılığı ki bunlar tarihin en büyük iki ekonomik ve teknolojik devrimidir. Önümüzdeki beş yıl içinde ülkenin GSYİH'sinin 10 kat artabileceğine inanmamın nedenidir." açıklamasında bulundu.

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesinin üzerinden geçen üç yılı aşkın sürede 31 milyon dolardan fazla kâr elde etti. Bukele'nin Bitcoin'i benimsemesindeki temel amaç, finansal kapsayıcılığı teşvik etmek, daha verimli havale ödemeleri sağlamak ve finansal inovasyonu teşvik etmekti.

Bu gelişmeler, El Salvador'un kripto para ve Blockchain teknolojilerindeki öncü rolünü güçlendirirken ülkenin yapay zeka alanında da atılım yapma hedefini ortaya koyuyor. Bukele'nin Musk ile görüşmesi, ülkenin gelecek vizyonunu şekillendirmede teknoloji devleriyle iş birliğine verdiği önemi gösteriyor.

Teknoloji odaklı bu kalkınma stratejisi, gelişmekte olan ülkeler için yeni bir model oluşturma potansiyeli taşıyor. El Salvador'un bu girişimleri, dijital dönüşümün ekonomik kalkınmadaki rolünü vurguluyor ve diğer ülkelere ilham kaynağı teşkil edebilir.