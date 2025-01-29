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Kripto dostu Elon Musk'ın X platformu ödeme devi ile ortaklık kurdu

Kripto dostu Elon Musk'ın X platformu ödeme devi ile ortaklık kurdu
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Sosyal medya devi X, Visa ile stratejik ortaklık başlattı. X'in CEO'su Linda Yaccarino'nun duyurduğu iş birliği kapsamında, kullanıcılar X Money hesaplarıyla dijital cüzdan, banka transferi ve kişiden kişiye ödeme işlemlerini yapabilecek. Bu gelişme, Elon Musk'ın WeChat benzeri her şey uygulaması vizyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

X platformu, finansal hizmetler alanında büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen X Money, Visa'nın güvenilir altyapısıyla dijital cüzdan hizmetlerini kullanıcılarına sunacak. Kripto para dünyasında popüler olan platform, bu hamleyle fintech ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Visa ve X Güçlerini Birleştiriyor

X platformunun Visa ile başlattığı ortaklık, kullanıcıların finansal işlemlerini platform üzerinden yapabilmelerini sağlayacak. X Money hesapları, dijital cüzdanların fonlanması, banka hesaplarına para transferi ve kişiden kişiye ödemeler gibi temel finansal işlemleri destekleyecek.

Elon Musk'ın WeChat benzeri süper uygulama vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, X platformunun finansal hizmetler alanındaki etkinliğini artıracak. Kripto para meraklıları arasında popüler olan platformun, gelecekte Bitcoin (BTC) gibi dijital varlıkların saklanmasına olanak tanıması da bekleniyor.

Elon Musk ve başkanlığını yaptığı Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) temsilcileri, federal hükümet sistemlerinin Blockchain üzerine taşınması için çeşitli sağlayıcılarla görüşmeler yürütüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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