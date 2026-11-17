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Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanı olduğu BitMine Immersion Technologies, geçen hafta yaklaşık 14 milyon dolara 7653 Ethereum (ETH) aldı. Şirketin elindeki ETH miktarı yaklaşık 6,08 milyona çıktı.

Bu miktar toplam Ethereum arzının yüzde 4,97'sine denk geliyor. Arzın yüzde 5'ini hedefleyen şirketin bu sınıra ulaşması için 32 bin 255 ETH daha alması yetiyor. Haftalık alım, önceki haftanın 9587 ETH'sinden yaklaşık yüzde 20 küçük kaldı.

ETH İKİ HAFTADA YÜZDE 28 DÜŞTÜ

BitMine'ın kripto para, nakit ve yatırımlardan oluşan toplam varlığı bir haftada 14,3 milyar dolardan 11,8 milyar dolara geriledi. Şirket satış yapmadı, değer kaybı ETH fiyatındaki düşüşten kaynaklandı.

Şirketin ETH'lerinin yaklaşık yüzde 86'sı, yani 5,23 milyon ETH stake edilmiş durumda. Stake gelirinin yıllık karşılığı bir hafta önceki 309 milyon dolardan 245 milyon dolara indi. BitMine'ın elinde ayrıca 216 Bitcoin (BTC) ile 448 milyon dolar nakit ve menkul kıymet bulunuyor.

Lee, "ETH son iki haftada yüzde 28 değer kaybetti" dedi. Lee düşüşü bir "şelale düşüşü" olarak tanımladı ve bankaların Ethereum üzerinde tokenizasyon projeleri duyurduğu bir dönemde bu tablonun temellerle bağdaşmadığını savundu.

Lee satışların arkasında Nvidia'daki krizin Asya'da tetiklediği teminat satışlarını ve yatırımcıların Anthropic halka arzı öncesinde nakit toplamasını gördü. Anthropic'in arz fiyatının 18 Kasım'da belirlenmesi bekleniyor.

Lee düşüşü haziran ayındaki SpaceX halka arzının öncesine benzetti. ETH o dönemde sekiz haftada yüzde 39 değer kaybetmiş ve arz fiyatının belirlenmesinden üç işlem günü önce dip yapmıştı.

STRİVE 251 BTC ALDI

Bitcoin şirketi Strive ise 7-13 Kasım arasında yaklaşık 17,5 milyon dolara 251 BTC aldı. Şirket alımda BTC başına ortalama 69 bin 900 dolar ödedi ve toplam varlığını 43 bin 404 BTC'ye çıkardı.

Strive bir önceki hafta 75 bin 700 dolar ortalamayla yalnız 29 BTC almıştı. Ekim sonundaki alımda ise 124 BTC için coin başına 80 bin 500 dolar ödemişti.

Şirketin CEO'su Matthew Cole alımı X hesabından duyurdu. Alımın bir bölümü, yüzde 15 getirili imtiyazlı hisse satışından elde edilen yaklaşık 10 milyon dolarla finanse edildi. Strive'ın nakit ve nakit benzerleri bir haftada 22,3 milyon dolar azalarak 465,3 milyon dolara indi.

Şirketin hisseleri pazartesi borsa açılışı öncesinde Bitcoin'deki hafta sonu düşüşünün etkisiyle yaklaşık yüzde 10 geriledi. Aynı saatlerde Strategy hisseleri de yüzde 8,1 değer kaybetti.

Strategy de 9-15 Kasım arasında yaklaşık 33,4 milyon dolara 485 BTC aldı. Şirket BTC başına ortalama 68 bin 900 dolar ödedi ve varlığını 850 bin 849 BTC'ye çıkardı. Yayım sırasında Ethereum 1830 dolardan, Bitcoin 64 bin 700 dolardan işlem görüyor.