Kırgızistan Bitcoin madenciliği vergi gelirinin yarısını kaybetti

Kırgızistan, kripto para madenciliği vergi gelirlerinde büyük bir düşüş yaşadı. Ülkedeki bol ve kullanılmayan yenilenebilir enerji kaynaklarına rağmen, 2024 yılında elde edilen vergi gelirleri önceki yıla göre yarı yarıya azaldı.

Kırgızistan'da Enerji Bolluğu Karşısında Vergi Gelirlerinde Düşüş

Kırgızistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın son raporuna göre ülkenin kripto para madenciliğinden elde ettiği vergi gelirleri 2024'te ciddi bir düşüş gösterdi. Bakanlığın son verileri, bu yıl madencilik faaliyetlerinden sağlanan vergi gelirlerinin 46,6 milyon soma (535.000 dolar) gerilediğini ortaya koydu. Bu rakam, 2023 yılında kaydedilen 93,7 milyon somluk (1 milyon dolar) gelirin yarısından da az.

Ülkenin yaşadığı bu gelir kaybı, sahip olduğu zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tezat oluşturuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına göre Kırgızistan'ın toplam enerji arzının yüzde 30'undan fazlası hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor. Ancak ülke, bu hidroelektrik potansiyelinin yalnızca yüzde 10'unu değerlendirebiliyor.

Bu durum, dünya genelinde kripto madenciliği ve yenilenebilir enerji kullanımının başarılı örnekleriyle karşıtlık oluşturuyor. Örneğin Deutsche Telekom, Backnang kentindeki tesislerinde yenilenebilir enerji fazlasını Bitcoin madenciliğinde kullanıyor. Şirketin pilot projesi, rüzgar enerjisi gibi değişken kaynakların şebeke üzerindeki etkilerini dengelemeyi hedefliyor. Bu uygulamayı "dijital parasal fotosentez" olarak tanımlayan Oliver Nyderle, Bitcoin madenciliğinin enerji dalgalanmalarını düzenlemede etkili olduğunu vurguluyor.

Finlandiya'da ise kripto madenciliği, sürdürülebilir enerji kullanımına farklı bir boyut kazandırıyor. Madencilik ekipmanlarından yayılan ısı, 11.000 nüfuslu bir yerleşim biriminin ısınma ihtiyacını karşılıyor. Bu örnekler, kripto para madenciliğinin enerji yönetimindeki potansiyelini gözler önüne seriyor.