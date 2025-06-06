KBBB Token Nedir? Trump ve Musk Arasındaki Siyasi Kavga Kriptoya Nasıl Sıçradı?

KBBB Token Nedir?

KBBB, Solana ağında oluşturulmuş yeni bir memecoin. Token'ın çıkış nedeni ise tamamen siyasi: Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Big Beautiful Bill" adını verdiği yasa tasarısına Elon Musk'ın sert tepki göstermesi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, bu yasa tasarısını "ülkenin mali dengesini bozacak, israf dolu bir felaket" olarak nitelendirdi.

Trump'ın desteklediği yasa, vergi indirimleri, savunma harcamaları artışı ve sosyal yardımlarda kesintiler içeriyor. Beyaz Saray ekonomik büyüme vurgusu yaparken, ABD Kongre Bütçe Ofisi tasarının önümüzdeki 10 yılda 2,4 trilyon dolar ek açık yaratabileceğini öngörüyor. Bu durum, özellikle bütçe disiplini konusunda sıkı duruşuyla bilinen Musk'ın tepkisini çekti.

KBBB Nasıl Ortaya Çıktı?

Musk'ın çıkışı sonrası memecoin topluluğu hızlı davrandı. Solana tabanlı Pump.fun üzerinden başlatılan KBBB token, yalnızca 9 saat içinde 53 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ardından gelen düzeltmeyle değer 36 milyon dolar seviyesine gerilese de, proje kısa sürede kripto gündemine oturdu.

Aynı zamanda Musk ve Trump temalı çok sayıda yeni memecoin de piyasaya sürüldü. MUSK DOGE, X ELON, PEDO FILES, ELON'S LAST STAND gibi token'lar milyon dolarlık hacimlere ulaştı. Öte yandan Trump'a destek veren TRUMP420 ve BIG BILL 2025 gibi coin'ler de yarışa katıldı.

Siyasi Gerilim Kriptoyu Nasıl Etkiledi?

Musk'ın, Trump'ın adının Jeffrey Epstein belgelerinde geçtiğini ima etmesiyle kriz daha da büyüdü. Trump ise Musk'ın çıkışının, yasa tasarısıyla birlikte elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılması planından kaynaklandığını savundu.

Bu gerilimin etkisi yalnızca memecoin'lerle sınırlı kalmadı. Dogecoin, yüzde 9'dan fazla değer kaybetti. Tesla hisseleri ise yüzde 15 geriledi. Trump destekli meme token'lar da düşüş yaşadı: Official Trump yüzde 10, MAGA ve MAGA Hat ise sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,5 değer kaybetti.