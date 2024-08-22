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Kamala Harris cephesinden önemli kripto çıkışı

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Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dijital varlık endüstrisinin genişlemesine yönelik destekleyici politikaları savunacağını açıkladı. Danışmanı Brian Nelson, teknolojik yeniliklerin büyümesini kolaylaştıracak düzenlemeler üzerinde çalışacaklarını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dijital varlık sektörünün gelişimini destekleyecek politikaların arkasında duracağını açıkladı. Bu hamle, kripto para dünyasının 2024 seçimlerinde önemli bir aktör haline geldiği bir dönemde geldi. Seçim kampanyalarında kripto şirketlerinin yaptığı büyük harcamalar ve siyasi adayların bu alana yönelik tutumları, teknoloji ve finans dünyasının geleceğini şekillendirecek kritik bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor.

Harris'ten Kripto Dünyasına Destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, teknoloji dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Demokratik Ulusal Kongre'de konuşan Harris'in kampanya danışmanı Brian Nelson'ın açıklamalarına göre Harris, dijital varlık sektörünün gelişimini destekleyecek politikaların arkasında duracak.

Nelson, "Başkan Yardımcısı, hem teknoloji hem de dijital varlık alanlarında büyümeyi teşvik edecek düzenlemeleri destekliyor." dedi. Harris'in vizyonunda, sektörün sağlıklı büyümesi için "istikrarlı kurallar" oluşturulması da yer alıyor.

Bu arada, kripto para dünyası 2024 seçimlerinde önemli bir oyuncu haline geldi. Public Citizen'ın raporuna göre kripto şirketleri bu seçim döneminde 119 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu paranın büyük kısmı, özellikle Fairshake PAC gibi siyasi eylem komitelerine aktarıldı.

Seçim yarışında ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Gemini'nin kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, eski Başkan Donald Trump'a 2 milyon dolarlık Bitcoin bağışında bulundu. Cameron Winklevoss, sosyal medyada Trump'ı "Bitcoin dostu, kripto dostu ve iş dünyası dostu" olarak nitelendirdi. Trump da bu desteğe, kripto sektörüne yönelik baskıları sonlandırma sözüyle karşılık verdi.

Öte yandan, Demokrat aday Harris de kripto camiasıyla iletişim kanallarını açık tutuyor. Crypto4Harris adlı bir grup, sektörle ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda konuşan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, yıl sonuna kadar kripto para birimlerini düzenleyecek yasaları çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Teknoloji ve finans dünyasının kesiştiği bu kritik noktada, politikacıların attığı adımlar sektörün geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde, dijital varlıkların yasal statüsü ve düzenlemeleri konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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