JPMorgan kripto para yatırımlarında tarihi rekoru açıkladı

JPMorgan kripto para yatırımlarında tarihi rekoru açıkladı
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JPMorgan analistleri kripto para varlık girişlerinin yılbaşından bu yana 60 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bu rakam mayıs ayından beri yüzde 50 artış gösteriyor. GENIUS ve CLARITY yasalarıyla ABD düzenleyici ortamı netleşirken Circle halka arzı ve Ethereum'un kurumsal hazinelere girişi piyasada güven artışına neden oluyor.

Amerika'nın en büyük bankalarından JPMorgan, kripto para sektöründeki sermaye akışlarını analiz eden kapsamlı bir rapor yayınladı. Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, kripto fon akışları, CME vadeli işlem faaliyeti ve risk sermayesi yatırımlarını kapsayan geniş bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Kripto Girişleri 60 Milyar Dolara Fırladı

JPMorgan analistleri, dijital varlıklara yönelen sermaye akışının temel nedenlerini ABD'deki düzenleyici gelişmelere bağlıyor. GENIUS Yasası, stablecoinler için uzun zamandır beklenen netliği sağlarken küresel bir standart oluşturuyor.

Çoğu stablecoinin ABD doları cinsinden olması nedeniyle diğer ülkeler rekabet etmek için çabalarını artırıyor. Çin dijital yuan kullanımını ilerletirken Hong Kong'da yuan stablecoini üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

CLARITY Yasası da Kongre'de ilerleyerek dijital varlıkları menkul kıymet ya da emtia olarak sınıflandırmayı amaçlıyor. Bu düzenleme ABD'yi özellikle Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesiyle karşılaştırıldığında kripto-doğal firmalar için daha çekici bir hedef haline getirebilir.

İyileşen politika arka planı hem özel hem kamusal kripto piyasalarında faaliyeti şimdiden yönlendiriyor. Venture capital tarafında kripto VC fonlaması artarken kamusal piyasalar da yenilenen ivme görüyor.

Circle'ın yakın zamandaki başarılı halka arzı ve SEC'e yeni başvurulardaki artış, şirketlerin değerleme primlerini arayabileceğini gösteriyor. Strategy örneğinde olduğu gibi Bitcoin holdinglerinin değerine önemli primle işlem görmeye devam ediyor.

Altcoinlere yatırımcı ilgisi artarken Ethereum, DeFi ve akıllı sözleşmelerdeki hakimiyeti sayesinde büyük faydalanıcı oluyor. Kurumsal hazinelerde Bitcoin ile birlikte artan dahil edilmesi de bu trendin güçlü göstergesi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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