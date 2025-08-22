JPMorgan Ethereum'un Bitcoin'i geçmesinin nedenlerini açıkladı

Wall Street'in önde gelen devlerinden JPMorgan, kripto para piyasasında yaşanan önemli değişimi detaylı bir raporla analiz etti. Piyasa gözlemcileri Ethereum'un son haftalarda Bitcoin karşısında sergilediği performans artışını dört temel faktöre dayandırdı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

JPMorgan Ethereum Yükselişinin Dört Nedenini Açıkladı

JPMorgan uzmanları tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki üstünlüğünün arkasında dört kritik faktör olduğunu ortaya koydu. İlk faktör olarak, SEC'in spot Ethereum ETF'leri için staking onayı vereceği beklentisi gösteriliyor.

Bu gelişme, varlık yöneticilerinin yatırımcılar adına minimum 32 ETH tutma zorunluluğu olmadan staking getirileri elde etmelerine olanak sağlayacak. İkinci faktör olarak, kurumsal hazinelerin Ethereum'u bünyelerine katmaya başlaması olarak belirtiliyor.

Raporda belirtildiğine göre, yaklaşık 10 halka açık şirket bilançolarında ETH tutuyor ve bu miktar mevcut dolaşımdaki ETH arzının yüzde 2,3'ünü temsil ediyor. Bu şirketlerin bir kısmının doğrulayıcı çalıştırarak pasif staking geliri elde etmesi, diğerlerinin ise likit staking ve DeFi stratejileri yoluyla getiri arayışında olması bekleniyor.

Üçüncü faktör olarak, SEC'in likit staking tokenlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmeyebileceğine dair personel düzeyindeki açıklamaları gösteriliyor. Bu beyanlar kurumsal yatırımcıların endişelerini azaltsa da henüz yasal zemine oturtulmadı.

Son faktör ise, SEC'in spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri için ayni itfaları onaylaması olarak belirlendi. Bu düzenleme, kurumların ETF hisselerini nakde çevirmek yerine doğrudan kripto olarak itfa etmelerine imkân tanıyor. JPMorgan analistleri bu durumun ETF'lere daha fazla verimlilik ve likidite getirdiğini belirtiyor.