JPMorgan Ethereum geleceğinden endişeli

JPMorgan Ethereum geleceğinden endişeli
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JPMorgan analistleri, Ethereum'un son Pectra yükseltmesi dahil ardışık güncellemelerin ağ aktivitesini beklendiği kadar artırmadığını belirtti. Kurumsal ilgiye rağmen günlük işlem sayısı ve aktif adres sayısında artış görülmedi. Analistler, Ethereum'un Bitcoin benzeri kurumsal odaklı stratejiye yöneldiğini ancak gerçek kullanım metriklerinin beklentilerin gerisinde kaldığını vurguluyor.

Ethereum ekosistemi geçtiğimiz dönemde önemli teknolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi. Kapsamlı JPMorgan analizi, Pectra yükseltmesinin fiyat artışına yol açmasına rağmen zincir üstü aktiviteyi ortaya koyuyor. Bu durum, teknolojik ile pratik kullanım arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

Rakip Blockchain Ağları Ethereum Baskısını Artırıyor

JPMorgan uzmanları, Ethereum'un son dönemde gerçekleştirdiği ardışık yükseltmelerin ağ aktivitesini artırmakta başarısız olduğunu belirtti. Pectra yükseltmesi birkaç Ethereum geliştirme önerisini bir araya getirerek staking verimliliğini artırmayı, ödülleri yükseltmeyi ve daha hızlı para yatırma-çekme işlemlerini hedefledi. Analistler bu özelliklerin Ethereum'u kurumsal yatırımcılara daha ilgi çekici hale getirdiğini kabul ediyor.

Bu kurumsal odak, Ethereum'un ERC-3643 ve ERC-1400 gibi güvenlik token standartlarını uygulamasıyla daha da güçleniyor. Bu standartlar, tokenize edilmiş menkul kıymetlerin geleneksel finansal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak için tasarlandı.

Analistler, Ethereum'un bu stratejik değişiminin Bitcoin'de görülen eğilimi yansıttığını belirtiyor. Raporda "Bu şekilde Ethereum, öncelikle bireysel kullanıcı katılımına dayanan rakip platformlardan kendini ayırıyor ayrıştırıyor" ifadesi kullanıldı.

Ethereum'un CME vadeli işlem pozisyonlaması da bu kurumsal değişimi yansıtıyor. JPMorgan'ın kurumsal akış verilerine göre uzun pozisyonlarda keskin bir artış gözleniyor. Ancak spot Ethereum ETF'leri nispeten sınırlı girişler gördü.

Tüm bu gelişmelere rağmen Ethereum'un zincir üstü aktivitesi sessiz kaldı. Günlük işlemler ve aktif adresler anlamlı bir artış göstermedi. ETH cinsinden kilitli toplam değer artarken, dolar bazında TVL büyümesi zayıf seyretti.

Analistler ayrıca Katman 2 ağlarının benimsenmesiyle Ethereum ücretlerindeki düşüşü ve Dencun yükseltmesinden bu yana ETH arzındaki artışı işaret etti. Bu durum durgun işlem aktivitesi ortamında Ethereum'un enflasyonist hale gelmesi endişelerini artırdı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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