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Japonya Bitcoin ETF'sinin önünü açıyor

Japonya Bitcoin ETF'sinin önünü açıyor
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Japonya, ilk Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamaya yaklaşıyor. Ülkenin finans düzenleyicileri, düzenlenmiş dijital varlık ürünlerinin önünü 2028'e kadar açabilecek kapsamlı bir kripto yatırım kuralları revizyonuna hazırlanıyor.

Japonya Finansal Hizmetler Kurumu'nun (FSA), yakın tarihli bir yasayla spot kripto paraların denetimi Ödeme Hizmetleri Yasası'ndan Finansal Araçlar ve Borsa Yasası'na taşındıktan sonra yatırım fonu düzenlemelerini gözden geçirmesi bekleniyor. Bu değişiklik, kripto varlıkları hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel finansal ürünlere benzer bir çerçeveye taşıyacak.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin kripto para ETF'lerini yasallaştırma yolunda ilerlediğini söyledi. Bu yön değişikliği, ağırlıklı olarak benzer ürünlerin yurt dışı piyasalarında artan başarısından kaynaklanıyor. Çeşitli büyük varlık yöneticilerinin Japonya'da Bitcoin ETF'si başlatmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Piyasanın 2028 mali yılına kadar 3 trilyon yene varan giriş çekebileceği öngörülüyor.

JAPON YATIRIMCI KRİPTOYU ÇEŞİTLENDİRME ARACI OLARAK GÖRÜYOR

Japon yatırımcılar kripto paraları giderek bir çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriyor. Okayama'daki National Business Pension Fund'ın yatırım yönetimi direktörü Aiyu Kiguchi, kripto paralar ile ABD doları arasındaki düşük korelasyonun, fonun yurt dışındaki serbest fonlar tarafından yönetilen kripto fonlarına yatırım yapma nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 1.200 küçük ve orta ölçekli işletme için 21,5 milyar yen varlık yöneten emeklilik fonu, geniş çeşitlendirme stratejisi kapsamında portföyünün başlangıç olarak yüzde 1'ini kripto ile ilgili yatırımlara ayırdı.

SBI VE BÜYÜK KURUMLAR ETF PAZARINA HAZIRLANIYOR

Büyük Japon finans kuruluşları da olası ETF pazarına hazırlanıyor. SBI Holdings, mayıs ayında Bitcoin ile XRP'ye aynı anda erişim sunan çift varlıklı bir ETF dahil kripto ETF ürünleri önerdi. Şirket, üç yıl içinde yaklaşık 5 trilyon yen varlığa ulaşma hedefi koydu. Onaylanması halinde Japonya'nın ilk Bitcoin ETF'si, ülkenin kripto topluluğu için önemli bir adım olacak.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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