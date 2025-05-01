Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin stratejisini ABD koluyla güçlendiriyor

Metaplanet, küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak Miami, Florida'da tamamen sahip olduğu Metaplanet Treasury Corp. adlı bir ABD bağlı şirketi kuracak. Şirket, 10 milyon dolarlık başlangıç sermayesiyle kurulacak ve CEO Simon Gerovich'e göre Bitcoin operasyonlarını hızlandırmak amacıyla 250 milyon dolara kadar sermaye toplamayı hedefliyor.

Metaplanet'in Kurumsal Bitcoin Stratejisi Florida Üzerinden Hızlanacak

Japon yatırım şirketi Metaplanet yönetim kurulu, küresel genişleme stratejisi ve Bitcoin hazine operasyonlarının bir parçası olarak Miami, Florida'da tamamen sahip olduğu bir ABD bağlı şirketi kurma kararı aldı.

Metaplanet, Nisan 2024'te Bitcoin benimseme stratejisini başlattıktan sonra dünyanın en büyük kripto para birimini aktif olarak satın alıyor. Şirket geçen hafta en son 145 Bitcoin (14 milyon dolar) alımının ardından 5.000 BTC (475 milyon dolar) dönüm noktasına ulaştı. Bu miktar, şirketin 2025 hedefinin yarısını oluşturuyor.

Bitcoin satın alma ve ilgili hazine operasyonları işi olarak tanımlanan Metaplanet Treasury Corp, ana şirketin kurumsal likidite havuzlarına ve daha verimli Bitcoin edinme kanallarına erişimini güçlendirecek. Şirket CEO'su Simon Gerovich ve Bitcoin strateji lideri Dylan LeClair'in direktör olarak temsil edeceği yeni kuruluş, hazine esnekliğini ve uygulama hızını da artıracak.

Gerovich'e göre yeni şirket 10 milyon dolarlık başlangıç sermayesi ile başlayacak ve Bitcoin stratejisini hızlandırmak için 250 milyon dolara kadar toplamayı planlıyor. Florida'yı seçme nedeni olarak eyaletin hızla Bitcoin inovasyonu, kurumsal benimseme ve finansal liberalleşme için küresel bir merkez haline gelmesini gösteriyor.

Bu hafta başında Metaplanet, Başkan Trump'ın Bitcoin dostu duruşunda kilit oyuncu olan Bitcoin Magazine CEO'su David Bailey'nin stratejik danışmanlar kuruluna dahil edildiğini duyurdu.

Metaplanet'in 5.000 BTC'si veri paneline göre Michael Saylor'ın Strategy'si (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin madencisi MARA, Elon Musk'ın Tesla'sı ve Jack Dorsey'nin Block'u ile birlikte kurumsal Bitcoin sahiplerinin ilk onu arasında yer alıyor.