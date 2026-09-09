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İtalya'dan kripto transferlerine sıkı takip

İtalya'dan kripto transferlerine sıkı takip
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İtalya Merkez Bankası Banca d'Italia, kripto para transferlerindeki yaptırım taramasına ilişkin mevcut yükümlülüklerin eksiksiz uygulanmasını istedi. Banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) transferleri işlerken Avrupa Birliği ve İtalya'nın mali yaptırımlarına uyumu sağlayacak iç kontrolleri kullanması gerektiğini hatırlattı. Uygulama, yaptırım listelerindeki kişilerle bağlantılı transferlerin tespit edilmesini amaçlıyor.

Banca d'Italia, 7 Eylül'de yaptığı duyuruda denetlenen kuruluşlardan yaptırım kontrollerinin AB düzenlemelerine uygunluğunu gözden geçirmelerini istedi. Ödeme hizmeti sağlayıcıları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, her transferden önce gönderen ve alıcının bilgilerini yaptırım listeleriyle karşılaştırması gerekiyor. Kontrollere tabi transferler için asgari tutar sınırı bulunmuyor.

Kararın arka planında, Rusya ve İran bağlantılı kuruluşların yaptırımları aşmak için kripto varlıklardan yararlandığına ilişkin örnekler bulunuyor.

RUS STABLECOİNİ 110 MİLYAR DOLAR İŞLEM GÖRDÜ

Güvenlik platformu CertiK'e göre ruble destekli A7A5 stablecoini, Batı yaptırımlarının hedefinde olmasına rağmen Ocak 2025'teki lansmanından sonraki ilk yıl içinde 110 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştı. İran Merkez Bankasının da döviz kontrollerini gevşeterek işletmelerin sınır ötesi ödemelerde USDT ve Bitcoin gibi kripto varlıkları kullanmasını kolaylaştırdığı bildirildi.

ABD'de yaptırım baskısı sürüyor. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) İran Merkez Bankasıyla bağlantılı dört kripto cüzdanını yaptırım listesine almasının ardından Tether, bu adreslerdeki yaklaşık 131 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu. TRM Labs da haziranda, CoinEx ile yaptırım uygulanan İran bağlantılı kuruluşlar arasında 2019'dan bu yana 3,84 milyar doları aşan kripto akışı belirlediğini açıkladı. CoinEx söz konusu iddiaları reddetti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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