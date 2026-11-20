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İsviçre merkezli dijital varlık bankası Sygnum, yayımladığı raporda Bitcoin (BTC) için 128 bin dolar civarında yeni bir zirve senaryosu açıkladı. Banka bu rakamı kendi hesaplarına dayanan bir tahmin olarak tanımlıyor ve rekor için belirli bir tarih vermiyor.

Hesabın merkezinde yapay zeka hisselerinden kripto paralara olası bir para geçişi bulunuyor. Sygnum'a göre Nasdaq'ta işlem gören şirketlerin toplam değerinin yüzde 0,75'i kripto paralara geçerse bu tutar yaklaşık 360 milyar dolara ulaşıyor.

NASDAQ'TAN 360 MİLYAR DOLARLIK GEÇİŞ

Bankanın 5 Kasım verileriyle kurduğu modelde Nasdaq şirketlerinin toplam değeri yaklaşık 48 trilyon dolar olarak alınıyor. Kripto piyasasının tamamının değeri ise bunun yalnız yüzde 5,5'ine denk geliyor.

Sygnum, yeni paranın piyasa değerini beş kat büyüteceğini varsayıyor ve toplam kripto piyasasının 2,64 trilyon dolardan 4,44 trilyon dolara çıkabileceğini hesaplıyor. Bitcoin bu büyüyen piyasadaki payını korursa fiyatı 128 bin dolara ulaşıyor.

Bernstein analistleri ise ağustostaki notlarında 2027 ortası için 150 bin dolarlık temel senaryo açıklamıştı. Sygnum, yapay zeka hisselerinde yaşanacak bir satışın kripto paralara da sıçrayabileceği uyarısını yapıyor.

58 BİN DOLARLIK DİP SINAVI

Sygnum'un hesabına göre Bitcoin, Ekim 2025'teki rekorundan haziran sonu ile temmuz başındaki dibe kadar yaklaşık yüzde 54 değer kaybetti. Önceki bütün döngülerde bu düşüş yüzde 70'in üzerindeydi. Banka, 58 bin dolar civarındaki dip korunursa bunun Bitcoin tarihinin en hafif düşüş dönemi olacağını söylüyor.

Bitcoin, 1 Temmuz'daki satışta yaklaşık 57 bin 900 dolara kadar gerilemişti. Sygnum'un yatırım direktörü ve raporun baş yazarı Fabian Dori, "Oynaklık kaybolmadı, yalnızca varlığın kendisinden altyapısına taşındı." dedi.

Raporda Bitcoin'i spot piyasada alıp vadeli kontratta açığa satan yatırımcıların 2027'de ABD Hazine bonolarından daha fazla kazanacağı tahmini de yer alıyor. Bu strateji 2026'da zor bir yıl geçirdi ve Bitcoin'in fonlama oranları 67 gün üst üste sıfırın altında kaldı.

Banka, ABD'deki spot kripto ETF'lerine 2027'de 60 milyar dolardan fazla net giriş olmasını ölçüt olarak izliyor. Bu fonlar iki çeyrek üst üste net çıkış yaşarken Nasdaq-100 yüzde 5'ten fazla yükselirse banka kriptoya geçiş beklentisinden vazgeçecek. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,8 değer kaybeden Bitcoin 61 bin 900 dolardan işlem görüyor.