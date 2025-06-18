İran merkezli dev kripto borsası hacklendi

İran merkezli kripto para borsası Nobitex, 81 milyon doların üzerinde dijital varlığın çalınmasıyla sonuçlanan büyük ölçekli bir siber saldırının hedefi oldu. Sorumluluğu üstlenen İsrail bağlantılı bir hacker grubu, saldırının jeopolitik gerilimle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Nobitex Borsası İsrailli Hackerların Hedefi Oldu

İran merkezli kripto para borsası Nobitex, büyük bir siber saldırıya uğradı. Blockchain araştırmacısı ZachXBT tarafından ortaya çıkarılan olayda, 81 milyon doların üzerinde dijital varlık çalındı. Saldırganlar, Tron ağı ve Ethereum Sanal Makinesi uyumlu Blockchain ağlarından toplam 81,7 milyon dolarlık varlığı ele geçirdi.

Saldırıda kullanılan yöntem dikkat çekiciydi. Hackerlar, özel olarak tasarlanmış vanity adresleri kullanarak sistemi istismar etti. İlk 49 milyon dolar "TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX" adresinden, geri kalan miktar ise "0xffFFfFFffFFffFfFffFFfFfFfFFFFfFfFFFFDead" adresinden transfer edildi. Bu özel adresler, saldırganların kimliği hakkında ipuçları taşıyor.

Nobitex yönetimi, sıcak cüzdanlarının bir bölümünde yetkisiz erişim tespit ettiklerini ve derhal önlem aldıklarını açıkladı. Borsa yetkilileri, kullanıcı varlıklarının soğuk depolarda güvende olduğunu, yalnızca sıcak cüzdanlardaki fonların etkilendiğini belirtti. Yaşanan kayıpların sigorta fonu ve şirket kaynakları kullanılarak tazmin edileceği taahhüt edildi.

Blockchain güvenlik uzmanları olayı analiz ederken ilginç detaylar ortaya çıktı. Cyvers güvenlik firmasından Hakan Unal, saldırının erişim kontrollerindeki kritik bir açıktan kaynaklandığını, bunun da saldırganların iç sistemlere sızmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Unal, çalınan fonların henüz hareket ettirilmediğini de vurguladı.

Gonjeshke Darande adlı İsrail yanlısı hacker grubu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Nobitex'i rejimin terör finansmanında kullandığını iddia etti. Hackerlar, 24 saat içinde borsanın kaynak kodlarını ve iç dosyalarını yayınlayacaklarını duyurarak platformda kalan varlıkların risk altında olduğu uyarısında bulundu. Saldırı, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti ve bölgesel çatışma endişelerini artırdı.