Invesco Galaxy Solana ETF için başvurusunu tamamladı

Invesco Galaxy Solana ETF için başvurusunu tamamladı
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Varlık yöneticisi Invesco ve Galaxy Digital, ABD'de Solana ETF lansmanı için SEC'e başvuruda bulunarak dokuz firmanın katıldığı yarışa dahil oldu. Bloomberg analistleri Solana ETF onaylarının temmuz ayında gerçekleşme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendiriyor. Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı sürecin hızlanmasında etkili oluyor.

Kripto ETF pazarında yeni bir dönem başlarken varlık yönetimi devleri Solana'ya odaklanıyor. Invesco ve Galaxy Digital'ın son başvurusu ile birlikte toplam dokuz firma Solana tabanlı borsada işlem gören fon için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Bu gelişme, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin ardından altcoin kategorisine yönelik ilginin artmasını gösteriyor.

Dokuz Firma Solana ETF Onayı İçin SEC'e Başvurdu

Yapılan başvuruda, Invesco ve Galaxy Digital şu anda piyasa değeri açısından altıncı en büyük kripto para birimi olan Solana'nın spot fiyatını takip etmeyi amaçlayan Invesco Galaxy Solana ETF'ini sundu.

S-1 kayıt türündeki bu başvuru, SEC'e bir menkul kıymet lansman planını bildiriyor ve planlanan ETF'nin rakip ürünlerle aynı şekilde doğrudan Solana tutmayı planladığını ortaya koyuyor.

Kripto borsası Coinbase'in saklama kolu olan Coinbase Custody, Solana'yı muhafaza edecek ve fon Solana'nın spot fiyatının performansını yansıtmayı amaçlayacak. ETF, QSOL kodu altında Cboe BZX borsasında işlem görmeyi planlıyor.

Başvuru, Invesco ve Galaxy'nin zaman zaman Trust'ın varlıklarının bir kısmını bir veya daha fazla güvenilir staking sağlayıcısı aracılığıyla stake edebileceğini belirtiyor. ETF'nin fonun SOL'unun bir kısmını kilitlediği için daha fazla Solana token ödülü alacağını ve bunun Trust için gelir olarak değerlendirilebileceğini ekliyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, SEC'in spot Solana ve staking ETF başvurularında hızlı adım atacağını ve bunları Temmuz'da bir kripto para portföyünü takip eden ETF'lerle birlikte onaylayabileceğini belirtti. Analistler SEC'in Solana ETF başvurularını onaylama ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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