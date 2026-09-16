HYPE kritik destek bölgesine yaklaştı

HYPE, yayım sırasında 78,22 dolardan işlem görüyor. Token son yedi günde yüzde 9,3 değer kaybederken son 24 saatte 75,27 dolar ile 79,58 dolar arasında hareket etti.

Fiyat 6 Eylül'de 89,60 dolarla rekor kırdıktan sonra yaklaşık yüzde 12,7 geriledi. Alıcıların 88 doların üzerindeki hareketi koruyamaması ve grafikte daha düşük tepelerin oluşması, eylül başındaki yükselişin ivme kaybettiğini gösterdi.

Dört saatlik grafikte kısa vadeli eğilimi izleyen Supertrend göstergesi 82,30 dolarda satış yönüne döndü. Fiyat bu çizginin altında kaldığı sürece gösterge satıcıların üstünlüğüne işaret ediyor. Dört saatlik göreli güç endeksinin 47,77 seviyesinde bulunması ise momentumun aşırı satım bölgesine inmediğini gösteriyor.

HYPE'DA İKİ SEVİYE ÖNE ÇIKIYOR

Alıcıların karşısındaki ilk engel 80 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu eşiğin aşılması halinde 82,18 ile 82,30 dolar arasındaki bölge test edilebilir. Söz konusu bandın üzerinde kalıcı kapanış yapılması kısa vadeli olumsuz görünümü zayıflatabilir ve 84,30 dolar ile 88,53 doları yeniden gündeme taşıyabilir.

Aşağıda 75,83 dolardaki Bollinger alt bandı ana destek olarak öne çıkıyor. HYPE gün içinde bu çizginin altına sarksa da günlük kapanış henüz oluşmadı. Günlük kapanışın 75,83 doların altında gerçekleşmesi halinde 72 dolar, ardından 68 ile 70 dolar arasındaki bölge sıradaki destek alanları olabilir.

Günlük grafik dört saatlik görünüm kadar olumsuz değil. Fiyat ağustostaki 51 dolarlık dipten bu yana daha yüksek dipler oluşturmayı sürdürüyor. Bu yapının belirgin biçimde bozulması için orta 70 dolar bölgesinin kalıcı olarak kaybedilmesi gerekiyor.

Onchain Lens'in paylaşımına göre Hyperliquid, 24 saat içinde yaklaşık 2,84 milyon dolar karşılığında 36 bin 720 HYPE alıp yaktı. Token yakımları dolaşımdaki satışa hazır arzı azaltabilse de kısa vadeli göstergelerdeki yönü henüz değiştirmedi.

HYPE'ın 75,83 doları koruyup 82,30 doların üzerine dönmesi yatay toparlanma olasılığını güçlendirebilir. Desteğin günlük kapanışla kaybedilmesi ise düzeltmenin daha düşük seviyelere yayılma riskini artıracak.