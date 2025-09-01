Hollywood Bitcoin yaratıcısının hikayesini sinemaya taşıyor

Sinema dünyasının kripto para dünyasına olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Popüler komedi programı Saturday Night Live'ın sevilen ismi Pete Davidson ile Oscar sahibi Casey Affleck, Bitcoin'in gizemli yaratıcısının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Bu proje, kripto dünyasının en büyük gizemi olan Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini keşfetmeye odaklanacak.

Bitcoin'in Bilinmeyen Yaratıcısı Sinema Perdesinde Canlanıyor

Geçmişi Olmayan Adam ve Bay ve Bayan Smith filmlerinin (Mr. & Mrs. Smith) yönetmeni Doug Liman'ın yöneteceği film, Nick Schenk'in kalemiyle şekillenecek. Yapım, siyasi entrika, yüksek teknoloji casusluğu ve küresel güçler arasındaki kontrolü ele geçirme savaşını bir araya getireceğini vaat ediyor.

Usta yönetmen, hikâyeyi "David ile Goliath" mücadelesi olarak tanımlarken, kripto yanlısı yapımcı Ryan Kavanaugh filmi The Social Network ile karşılaştırdı. Yapımcı, filmin "paraların ne olduğu ve onu kimin kontrol ettiğinin özüne inen destansı bir savaş" sunacağını belirtti.

Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği, kripto dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Satoshi tarafından madenciliği yapılmış Bitcoin'ler 2010'dan beri hareket ettirilmedi ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 120 milyar dolar değerinde.

Geçen yıl HBO'nun yayınladığı bir belgesel, Nakamoto'nun kimliğini erken dönem Bitcoin geliştiricisi Peter Todd olarak ortaya çıkardığını iddia etti. Todd bu iddiaları kategorik olarak reddetti.

Kripto dünyası Hollywood'un artan ilgisinden faydalanmaya devam ediyor. FTX'in çöküşü de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yapım şirketinden "The Altruists" adlı sekiz bölümlük dizi ile sinema uyarlaması alacak.