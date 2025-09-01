Hollywood Bitcoin yaratıcısının hikayesini sinemaya taşıyor

Hollywood Bitcoin yaratıcısının hikayesini sinemaya taşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood yıldızları Pete Davidson ve Casey Affleck, Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun gizli kimliğini konu alan "Killing Satoshi" filminde başrol oynayacak. Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) yönetmeni Doug Liman'ın çekeceği komplo gerilimi 2026'da vizyona girecek. Film, 120 milyar dolar değerindeki gizli Bitcoin servetinin hikayesini anlatacak.

Sinema dünyasının kripto para dünyasına olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Popüler komedi programı Saturday Night Live'ın sevilen ismi Pete Davidson ile Oscar sahibi Casey Affleck, Bitcoin'in gizemli yaratıcısının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Bu proje, kripto dünyasının en büyük gizemi olan Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini keşfetmeye odaklanacak.

Bitcoin'in Bilinmeyen Yaratıcısı Sinema Perdesinde Canlanıyor

Geçmişi Olmayan Adam ve Bay ve Bayan Smith filmlerinin (Mr. & Mrs. Smith) yönetmeni Doug Liman'ın yöneteceği film, Nick Schenk'in kalemiyle şekillenecek. Yapım, siyasi entrika, yüksek teknoloji casusluğu ve küresel güçler arasındaki kontrolü ele geçirme savaşını bir araya getireceğini vaat ediyor.

Usta yönetmen, hikâyeyi "David ile Goliath" mücadelesi olarak tanımlarken, kripto yanlısı yapımcı Ryan Kavanaugh filmi The Social Network ile karşılaştırdı. Yapımcı, filmin "paraların ne olduğu ve onu kimin kontrol ettiğinin özüne inen destansı bir savaş" sunacağını belirtti.

Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği, kripto dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Satoshi tarafından madenciliği yapılmış Bitcoin'ler 2010'dan beri hareket ettirilmedi ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 120 milyar dolar değerinde.

Geçen yıl HBO'nun yayınladığı bir belgesel, Nakamoto'nun kimliğini erken dönem Bitcoin geliştiricisi Peter Todd olarak ortaya çıkardığını iddia etti. Todd bu iddiaları kategorik olarak reddetti.

Kripto dünyası Hollywood'un artan ilgisinden faydalanmaya devam ediyor. FTX'in çöküşü de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yapım şirketinden "The Altruists" adlı sekiz bölümlük dizi ile sinema uyarlaması alacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Erdoğan liderlerin gözünün içine baka baka anlattı: Hiçbir izahı yok
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti
title