Hangi kripto ağı gerçekten merkeziyetsiz?

Çalışma ağları altı ölçülebilir boyutta kıyasladı. Bunlardan biri olan Nakamoto katsayısı, bir ağda kritik blok üretim eşiğini aşmak için gereken en az kuruluş sayısını gösteriyor. Rapora göre Bitcoin'in yüzde 51 eşiği için üç, Ethereum ve Solana'nın yüzde 33 eşiği için sırasıyla üç ve 19 kuruluş gerekiyor.

Ancak bu sonuç yanıltıcı okunabiliyor. Bu rakamlar üç kuruluşun Bitcoin ya da Ethereum'u kontrol ettiği anlamına gelmiyor. Ölçü, madencilik havuzlarını ve staking platformlarını tek kuruluş sayıyor. Bu yapıların arkasındaki donanım sahipleri, staking yapanlar ve düğüm işletmecileri ayrı katılımcılardan oluşuyor. Katılımcılar kaynaklarını başka bir havuz ya da platforma yönlendirebiliyor. Çıkış süreleri ise ağlara göre değişiyor.

BİTCOİN'DE ÜÇ HAVUZ EŞİĞİ SAHİPLİK ANLAMINA GELMİYOR

Bitcoin tarafında rapor yüzde 51 hash gücü eşiği uyguladı. Ölçülen hash gücünün yüzde 27,27'sini Foundry USA, yüzde 17,06'sını AntPool ve yüzde 16,96'sını F2Pool oluşturdu. Üç havuz birlikte yüzde 61'i aştı.

Bu oranlar, havuzların hash gücünü üreten bütün makinelere sahip olduğu anlamına gelmiyor. Bağımsız madenciler daha istikrarlı gelir için havuzlara bağlanıyor ve tercih ettikleri havuzu değiştirebiliyor. Raporun tahminine göre bir madenci ağdaki yüzde 1'lik hash gücü payını yaklaşık 29 saniyede başka bir havuza yönlendirebiliyor.

Madencilerin havuz değiştirebilmesi, havuz yoğunluğunu kalıcı kontrolle eşitlemeyi güçleştiriyor. Havuzlar yine de işlem sıralaması ve işlemlerin bloklara dahil edilmesi üzerinde etkili olabiliyor. Madencilerin kullandığı blok şablonlarını genellikle havuzlar sağlıyor. Yoğunluk bu nedenle sahiplikten çok operasyonel bir risk oluşturuyor.

Ethereum'da eşik daha düşük tutuldu. Rapor, stakinge yatırılan Ethereum'un üçte birini kontrol eden katılımcıların ağdaki kesinleşmeyi aksatabilmesi nedeniyle yüzde 33 eşiği uyguladı. Temmuz 2026 verilerine göre toplamın yüzde 23,04'ünü Lido, yüzde 8,88'ini Binance ve yüzde 6,91'ini bir başka kripto borsası temsil etti. Üç kuruluş birlikte yaklaşık yüzde 38,8'e ulaşarak eşiği aştı.

SOLANA'NIN 19 VALIDATÖRÜ ALTYAPI MALİYETİYLE GELİYOR

Solana seçilen eşik için en yüksek Nakamoto katsayısını kaydetti. Rapora göre delege edilmiş stake'in yüzde 33'ünden fazlasını kontrol etmek için 19 validatör gerekiyordu. Bu sayı Mart 2026'daki 18 düzeyinden yükseldi.

Ancak bu dağılım avantajı fiziksel altyapıda kayboluyor. Araştırmacıların ölçtüğü altyapının yaklaşık tamamı ticari veri merkezlerinde çalışıyordu. Bu altyapının yüzde 68'i Avrupa'da, yüzde 21'i Kuzey Amerika'daydı. Ölçülen stake'in yüzde 30,23'ü ise tek bir barındırma şirketi olan TeraSwitch altyapısında çalışıyordu.

Ortak altyapı bağlantılı arızalara yol açabiliyor. Bu risk Ağustos 2026'da görünür oldu. TeraSwitch'teki bir yönlendirme sorunu sırasında 699 Solana validatöründen 102'si oy vermeyi durdurdu. Solana ağı işlemleri yürütmeyi sürdürse de olay, tek bir altyapı arızasının çok sayıda bağımsız validatörü nasıl etkileyebildiğini gösterdi.

Bitcoin doğrulama ve dayanıklılıkta da öne çıktı. Rapor tam düğüm donanımı maliyetini Bitcoin için 289 dolar, Ethereum için 730 dolar olarak tahmin etti. Solana için verilen 21 bin 478 dolarlık tutar ise bir RPC düğümüne ait. Altyapı dağılımında Bitcoin en dağınık profili çizdi. Ölçülen düğümlerin yalnızca yüzde 16'sı veri merkezinde çalışırken yüzde 63'ü Tor ağı üzerinden anonim işliyordu.

Sonuçta tek bir skor merkeziyetsizliği belirlemiyor. Rapor Bitcoin'i sahiplik dağılımı, denetlenebilirlik ve coğrafi dayanıklılıkta önde gösterse de metodolojinin kuruluşların nasıl gruplandığına duyarlı olduğunu, borsaların çok sayıda müşteri adına token tuttuğunu ve havuzların bağımsız madencileri topladığını vurguluyor. Rapor karşılaştırmayı kesin bir sıralamadan çok ayrı yoğunlaşma risklerinin haritası olarak değerlendiriyor.