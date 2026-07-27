Güney Kore'nin en büyük bankası JPMorgan'ın blok zincirine geçiyor

Güney Kore basınına yansıyan bilgilere göre KB Kookmin, kurumsal ithalat ve ihracat ödemeleri için Kinexys ağını kullanan ilk Kore finans kuruluşu olacak. Bir Güney Kore haber ajansı pazar günü, bankanın hizmeti önümüzdeki ay Kinexys ile kurduğu ortaklık kapsamında devreye alacağını aktardı.

Eskiden Onyx adıyla bilinen Kinexys, JPMorgan'ın kurumsal ödemeler, tokenlaştırma ve dijital varlıklar için geliştirdiği blok zinciri platformu olarak öne çıkıyor. Bu birim, kurumsal müşterilere programlanabilir ödemeler, varlık tokenlaştırması ve neredeyse anlık takas imkânı sunuyor.

HİZMET İLK ETAPTA 10 ÜLKEDE DOLAR TRANSFERİ SUNACAK

Hizmet, KB Kookmin'in Güney Kore'deki yurt içi şubeleri ile Singapur şubesi üzerinden kullanılabilecek. Banka ilk aşamada dolar transferlerini önceliklendirecek. Kapsanan 10 ülke arasında Güney Kore, ABD, Singapur, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Güney Afrika yer alıyor. Hizmet, neredeyse anlık sınır ötesi ödemeler ve döviz takası için mevcut SWIFT ödeme ağıyla entegre çalışacak.

Bir uluslararası derecelendirme kuruluşunun nisan raporunda, KB Kookmin'in ana şirketi KB Financial Group varlık büyüklüğü bakımından Güney Kore'nin en büyük bankası olarak sıralandı. Grup, 552,76 milyar dolarlık toplam varlığıyla Asya-Pasifik bölgesinin en büyük 28'inci bankası olarak da gösterildi.

KORE BANKALARI BLOK ZİNCİRİ ÖDEMELERİNDE HIZLANIYOR

KB Kookmin bir süredir blok zinciri tabanlı ödemelerdeki varlığını genişletiyor. Ülkenin en büyük kredi kartı şirketlerinden KB Kookmin Card mart ayında, Avalanche ile melez bir stablecoin ödeme modeli kurduğunu açıklamıştı. Güney Kore ödeme hizmeti sağlayıcısı NHN KCP ise nisan ayında Ava Labs ile ödeme odaklı bir birinci katman ağı geliştirmek üzere bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

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