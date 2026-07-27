Haberler

Güney Kore'nin en büyük bankası JPMorgan'ın blok zincirine geçiyor

Güney Kore'nin en büyük bankası JPMorgan'ın blok zincirine geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin en büyük bankası KB Kookmin, ağustos ayında JPMorgan'ın Kinexys ağını kullanarak blok zinciri tabanlı bir sınır ötesi ödeme hizmeti başlatacak. Hizmet, ithalat ve ihracat şirketlerinin 10 ülke arasındaki dolar transferlerini destekleyecek.

Güney Kore basınına yansıyan bilgilere göre KB Kookmin, kurumsal ithalat ve ihracat ödemeleri için Kinexys ağını kullanan ilk Kore finans kuruluşu olacak. Bir Güney Kore haber ajansı pazar günü, bankanın hizmeti önümüzdeki ay Kinexys ile kurduğu ortaklık kapsamında devreye alacağını aktardı.

Eskiden Onyx adıyla bilinen Kinexys, JPMorgan'ın kurumsal ödemeler, tokenlaştırma ve dijital varlıklar için geliştirdiği blok zinciri platformu olarak öne çıkıyor. Bu birim, kurumsal müşterilere programlanabilir ödemeler, varlık tokenlaştırması ve neredeyse anlık takas imkânı sunuyor.

HİZMET İLK ETAPTA 10 ÜLKEDE DOLAR TRANSFERİ SUNACAK

Hizmet, KB Kookmin'in Güney Kore'deki yurt içi şubeleri ile Singapur şubesi üzerinden kullanılabilecek. Banka ilk aşamada dolar transferlerini önceliklendirecek. Kapsanan 10 ülke arasında Güney Kore, ABD, Singapur, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Güney Afrika yer alıyor. Hizmet, neredeyse anlık sınır ötesi ödemeler ve döviz takası için mevcut SWIFT ödeme ağıyla entegre çalışacak.

Bir uluslararası derecelendirme kuruluşunun nisan raporunda, KB Kookmin'in ana şirketi KB Financial Group varlık büyüklüğü bakımından Güney Kore'nin en büyük bankası olarak sıralandı. Grup, 552,76 milyar dolarlık toplam varlığıyla Asya-Pasifik bölgesinin en büyük 28'inci bankası olarak da gösterildi.

KORE BANKALARI BLOK ZİNCİRİ ÖDEMELERİNDE HIZLANIYOR

KB Kookmin bir süredir blok zinciri tabanlı ödemelerdeki varlığını genişletiyor. Ülkenin en büyük kredi kartı şirketlerinden KB Kookmin Card mart ayında, Avalanche ile melez bir stablecoin ödeme modeli kurduğunu açıklamıştı. Güney Kore ödeme hizmeti sağlayıcısı NHN KCP ise nisan ayında Ava Labs ile ödeme odaklı bir birinci katman ağı geliştirmek üzere bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.


Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede

Eski Vali için hesap vakti! Deliller sonrası kolundan tutup getirdiler
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet! Görüntüyü paylaştı

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 339 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 8 adrese baskın yapıldı