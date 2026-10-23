Güney Kore kripto transferlerinde denetimi genişletiyor

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Maliye ve Ekonomi Bakanlığının taslağına göre kapsama giren kripto transfer hizmeti sağlayıcıları kayıt yaptıracak ve işlem bilgilerini Güney Kore Merkez Bankasının döviz bilgi sistemine bildirecek. Veriler vergi, gümrük ve finansal denetim kurumlarıyla paylaşılacak. Amaç, kripto varlıklar üzerinden döviz kurallarının aşılmasını ve yasa dışı transferleri önlemek olacak.

KİŞİSEL CÜZDAN TRANSFERLERİ DE KAPSAMDA

Düzenleme yalnızca Güney Kore'deki borsalar ile yurt dışındaki hizmet sağlayıcıları arasındaki işlemlerle sınırlı kalmıyor. Yerel hizmet sağlayıcıları ile kullanıcıların kendi yönettiği kişisel cüzdanlar arasındaki transferler de izleme kapsamına alınıyor.

Hukuk bürosu Bae, Kim & Lee'nin değerlendirmesine göre bu yaklaşım, kripto işlemlerinde ülke sınırlarının belirlenmesinin güçlüğünden kaynaklanıyor. Kişisel cüzdanlara gönderilen varlıkların takibi zorlaştığı için bu işlemler, sınır ötesi transferlerle benzer etki doğuran faaliyetler arasında değerlendiriliyor.

Kayıt şartları arasında uygun bilgisayar sistemleri ve her iş yerinde en az iki nitelikli çalışan bulunuyor. Çalışanların döviz işlemlerinde en az iki yıllık deneyime sahip olması veya onaylı eğitimi tamamlaması gerekiyor. Kripto transfer işletmeleri için ayrıca bir asgari öz sermaye şartı öngörülmüyor.

STABLECOİNLERE GENEL ÖDEME ONAYI VERİLMİYOR

Yeni çerçeve, kapsama giren stablecoin transferlerinin de izlenmesini sağlayabilir. Buna karşılık bakanlığın açıklaması, Tether'in USDT'si veya Circle'ın USDC'si için genel bir resmî ödeme aracı statüsü tanımlamıyor. Transferlerin bildirilmesi, bu varlıkların ülke içinde her türlü ödemede kullanılmasına izin verilmesi anlamına gelmiyor.

Yasa değişikliğinin yürürlük tarihi 3 Aralık olarak belirlenmiş olsa da uygulama ayrıntıları henüz taslak aşamasında bulunuyor. Kamuoyu görüşleri 26 Ekim'e kadar alınacak. Ardından düzenleyici ve hukuki incelemeler ile kabine değerlendirmesinin tamamlanması bekleniyor.