Güney Kore kripto ETF yasağını sonlandırıyor

Asya'nın en büyük kripto para piyasalarından biri olan Güney Kore, kripto para düzenlemelerinde tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Finansal Hizmetler Komisyonu'nun hazırladığı kapsamlı yol haritası, ülkenin kripto para politikasında köklü değişikliklere işaret ediyor. Başkan Lee Jae Myung'un seçim vaatleri somut adımlara dönüşürken, 75,7 milyar dolar değerindeki piyasa yeni bir çağa hazırlanıyor.

Güney Kore Finansal Serbestleştirme Programını Başlattı

Güney Kore'nin en üst düzey finans otoritesi olan FSC, bildirdiği yol haritasıyla kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Komisyon, spot kripto ETF'lerin yerel onayı için uygulama önlemlerini ikinci yarıyılda hazırlayacağını duyurdu.

Bu gelişme, Başkan Lee Jae Myung'un yerel kripto ETF yasağını kaldırma vaadini destekliyor. Komisyon daha önce bu yatırım araçlarının ticaretini ve ihracını yasaklamıştı, finansal istikrara yönelik riski ve kripto paranın uygun olmayan bir temel varlık olduğu görüşünü gerekçe göstererek.

Yol haritası ayrıca 2025'in ikinci yarısında Kore wonu temelli stablecoinler üzerindeki yasağı kaldırmak için kuralları tam olarak hazırlama planlarını içeriyor. Bu, Başkan Lee'nin kripto gündemindeki bir diğer önemli proje. Lee, geçen ay yapılan bir tartışmada, ülkenin yerel sermaye çıkışını önlemek için won temelli bir stablecoin piyasası kurması gerektiğini belirtti.

Kripto ETF'ler ve KRW stablecoin onayı, Başkan Lee'nin yerel gençlerin finansal temellerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için yürüttüğü daha geniş kampanyanın bir parçası. Perşembe günkü medya raporlarının ardından, FSC cuma günü açıklama yayınlayarak politika komitesine yaptığı başvuruların bildirilen ayrıntılarının doğrulanmadığını belirtti.

Bu arada FSC, geleneksel finans piyasasını kriptoya açmak için zaten çaba gösteriyor ve şu anda kurumsal yatırımcıların kripto ticareti yapması için aşamalı onayı işliyor. Kripto dışında komisyon, Korea Exchange'in işlem saatlerini 6,5 saatten 12 saate çıkarma potansiyel planını gözden geçirmeyi planlıyor.

Güney Kore, dünyadaki en büyük perakende kripto para pazarlarından birine ev sahipliği yapıyor. FSC'den alınan verilere göre geçen yılın sonunda Güney Koreliler yaklaşık 104 trilyon won değerinde kripto tutuyordu.