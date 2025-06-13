GameStop hisseleri Bitcoin kararı sonrasında düşüşte

GameStop hisseleri Bitcoin kararı sonrasında düşüşte
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GameStop, Bitcoin stratejisi için fon artışını 2,25 milyar dolara çıkardı. Bu hamlenin ardından şirketin hisse senetleri yüzde 22 değer kaybetti.

Video oyun perakendecisi GameStop, Bitcoin rezervlerini artırma amacıyla planladığı tahvil ihracını 2,25 milyar dolara yükselttiğini duyurdu. Ancak bu stratejik hamle, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı ve şirket hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

GameStop'un Bitcoin Hamlesi Yatırımcıların Tepkisini Çekti

Video oyunu perakendecisinin dönüştürülebilir tahvil ihracını 2,25 milyar dolara çıkarması, yatırımcılar arasında endişe yarattı. Şirketin hisseleri, ilk finansman planının duyurulmasının ardından yüzde 22 değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı. Perşembe günü tamamlanan tahvil satışından elde edilecek yaklaşık 2,23 milyar dolarlık net gelirin, şirketin kripto para stratejisinde kullanılması bekleniyor.

Perakende devinin mayıs ayında 513 milyon dolar değerinde 4.710 Bitcoin satın alması, kurumsal hazine yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Şirket yönetimi, mart ayında açıkladığı dijital varlık yatırım politikasına uygun olarak hareket ettiğini ve elde edilen fonları genel kurumsal amaçlar için kullanacağını bildirdi. Halihazırda dünyanın en büyük 11. kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunan firma, 2032 vadeli tahvillerden elde edeceği gelirle bu pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Finansal sonuçlar açısından zorlu bir dönemden geçen şirketin ilk çeyrek gelirleri 732,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, analist beklentilerinin altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir gerilemeye işaret ediyor. Fiziksel oyun satışlarındaki düşüş ve dijital dönüşüm süreci, gelir kaybının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Benzer strateji izleyen diğer kurumsal yatırımcılar da borçlanma yoluyla Bitcoin pozisyonlarını artırma yoluna gidiyor. Sektördeki en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan bir teknoloji şirketi, haziran ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık hisse arzıyla dikkat çekmişti. Bu gelişmeler, kurumsal dünyada Bitcoin'e olan ilginin giderek arttığını ve geleneksel şirketlerin dijital varlıkları hazine yönetimi stratejilerinin bir parçası haline getirdiğini gösteriyor.

Yatırımcıların tepkisi ise oldukça net: Hisse senedi piyasaları, şirketin agresif borçlanma stratejisini ve Bitcoin yatırımlarını riskli buluyor. Özellikle temel iş kolundaki gelirlerin düşüş trendinde olması, hissedarların endişelerini artırıyor. Bununla birlikte, uzun vadede Bitcoin'in değer kazanması durumunda şirketin bu cesur hamlesinin karşılığını alabileceği değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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