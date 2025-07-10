FTX iflasında milyarlarca dolarlık Çin krizi

FTX'in tasfiye ekibi, temmuz başında yayımladığı plan değişikliğiyle Çin, Rusya ve Kuzey Kore dâhil kırk dokuz bölgedeki alacaklılara dağıtım yapılmamasını gündeme taşıdı. İflas sürecinin başından beri alacaklı haklarını savunan Weiwei Ji, kısa bir süre önce mahkemeye sunduğu kırk sayfalık itirazda bu öneriyi "yasal temelden yoksun" diye niteledi. Ji, Çinli alacaklıların toplam alacak tutarının yüzde seksenini oluşturduğunu ve tek taraflı bir dışlama kararının küresel eşitlik ilkesine aykırı olacağını vurguladı.

FTX Krizi Büyüyor: 300 Kişi Harekete Geçti

FTX'in iflasının ardından yüzlerce Çinli alacaklı, borsanın belirli bölgelerdeki ödemeleri engellemek için sunduğu teklife karşı hukuki mücadele başlattı. Delaware İflas Mahkemesi'ne 8 Temmuz 2025'te sunulan itirazda, Weiwei Ji isimli alacaklı 300 kişi adına borsaya karşı dava açtı.

İtirazın merkezinde, iflas yönetiminin kripto para birimlerinin yasaklandığı veya yasal durumunun belirsiz olduğu 49 bölgedeki kullanıcılara ödemeleri kısıtlama önerisi yer alıyor. Etkilenen talep değerinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Çin, Rusya, Fas ve Kuzey Kore gibi ülkelerle birlikte inceleme altındaki ana bölgelerden biri konumunda. Bu bölgeler resmi olarak belirlenirse, buradaki alacaklılar devam eden dağıtım sürecinden çıkarılması ihtimali bulunuyor.

Çin pasaportu sahibi ve Singapur'da vergi mükellefi olan Ji, Çin'in listeye dahil edilmesinin hem gerçeklere aykırı hem de hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Bölgedeki kullanıcılara fon dağıtımının herhangi bir düzenleyici veya cezai sonuç doğurmayacağını belirtti.

Ji, "FTX Kurtarma Vakfı'nın kripto düzenlemeleri konusundaki yargısal yorumlamalara dayanarak Çinli alacaklılardan dağıtımları esirgemesi hem mantıksız hem de hukuki temelden yoksun." dedi. Ji açıklamasına, "Çinli alacaklılara yapılacak dağıtımların Vakfı veya herhangi bir dağıtım aracısını düzenleyici veya cezai riske maruz bırakacağına dair inandırıcı bir hukuki dayanak bulunmuyor." sözleriyle devam etti.

FTX taleplerinin kripto para birimi değil ABD doları cinsinden belirlendiğini ve ödendiğini vurgulayan Ji, Çinli sakinlerin bu ödemeleri Hong Kong merkezli hesaplar üzerinden havale dahil standart kanallarla yasal olarak alabileceğini kaydetti.

Davasını güçlendirmek için Ji, Çin'deki kripto para birimlerinin yasal durumuna dikkat çekti. Perakende ticaret kısıtlanmış olsa da kripto varlık sahipliğinin ülkede yasal kaldığını ve mahkemelerin Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkları kişisel mülkiyet olarak tanıdığını savundu. Bu görüş, Şanghay Mahkemesi'nin 2024'te dijital varlıkların medeni hukuk kapsamında korunduğunu onaylayan kararı dahil olmak üzere geçmiş kararlarla desteklendi.

Ji ayrıca, kripto konusunda daha olumlu bir duruş sergileyen Hong Kong'un ayrı bir yasal çerçeve altında faaliyet gösterdiğini ve düzenlenmiş dijital varlık faaliyetlerini aktif olarak desteklediğini belirtti.

Davasını desteklemek için Ji, Çinli kullanıcıların ABD doları olarak ödendiği Celsius iflası ve Çinli alacaklıların Kraken üzerinden başarıyla kripto ödemeleri aldığı Mt. Gox ödemeleri dahil olmak üzere diğer yasal örnekleri gösterdi. FTX'in önerisi 22 Temmuz'da yapılacak mahkeme duruşması öncesinde inceleme altında kalmaya devam ediyor. Ji mahkemeden, Çinli alacaklıları iflas planı kapsamındaki paylarını almaktan mahrum bırakacak herhangi bir tanımlamayı reddetmesini istiyor.