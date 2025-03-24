Fonlara ciddi girişler var: Kripto piyasaların büyük canlanma

Geçen hafta kripto yatırım ürünlerine yapılan büyük miktarda para girişi, piyasalardaki beş haftalık çıkış eğilimini tersine çevirdi. CoinShares tarafından yapılan açıklamaya göre, BlackRock, Fidelity gibi büyük varlık yöneticileri yönetimindeki fonlar, toplamda 644 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu hareket, kripto piyasalarında artan bir iyimserliği gösteriyor.

Kripto Yatırım Ürünlerinde Gözlemlenen Büyük İvme

Geçtiğimiz hafta küresel kripto yatırım ürünleri 644 milyon dolarlık net girişle yeniden yükselişe geçti. CoinShares verilerine göre BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi sektörün önde gelen varlık yöneticilerinin kripto fonları, beş hafta süren ve toplam 6,4 milyar dolarlık çıkışla sonuçlanan olumsuz seriyi kırmayı başardı.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, gün içinde yayımladığı raporda, piyasalardaki iyimserliğin artmasının bu dönüşte önemli rol oynadığını vurguladı. Butterfill, "Geçen hafta her gün, üst üste 17 günlük çıkışların ardından girişler gözlemlendi. Bu durum, varlık sınıfına yönelik yatırımcı duyarlılığında belirgin bir değişime işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li yatırımcılar 632 milyon dolarla bu geri dönüşün lokomotifi olurken, İsviçre ve Almanya merkezli fonlar da sırasıyla 15,9 milyon dolar ve 13,9 milyon dolarlık giriş kaydetti. Hong Kong, Brezilya ve Avustralya piyasaları da olumlu akışlara sahne oldu. Buna karşın, İsveç ve Kanada'daki ürünler sırasıyla 10,3 milyon dolar ve 9,1 milyon dolarlık çıkışla negatif seyrini sürdürdü.

Bitcoin tabanlı fonlar beş haftalık 5,4 milyar dolarlık çıkış serisinin ardından 724 milyon dolarlık net giriş elde etti. Yatırımcılar ayrıca kısa Bitcoin pozisyonlarından çıkmaya devam ederek bu ürünlerden üç hafta üst üste toplam 7,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Piyasa verilerine göre ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları geçen hafta her gün pozitif akış kaydederek toplamda 744,3 milyon dolarlık net girişe ulaştı.

Altcoin alanında Solana, Polygon ve Chainlink tabanlı fonlar sırasıyla 6,4 milyon dolar, 0,4 milyon dolar ve 0,2 milyon dolarlık giriş yakaladı. Ancak Ethereum bazlı ürünler, özellikle ABD spot Ethereum ETF'lerinden gelen 102,9 milyon dolarlık çıkışların etkisiyle toplamda 86 milyon dolarlık net çıkışla zayıf bir performans sergiledi. Sui, Polkadot, Tron ve Algorand ürünleri de küçük çaplı çıkışlara maruz kaldı.

BRN analisti Valentin Fournier, Ethereum'un daha keskin bir düzeltme yapmasının ardından "daha güçlü bir yukarı yönlü potansiyel" sunması nedeniyle akışlardaki bu farklılığın yakın zamanda azalabileceğini öne sürüyor. Fournier, makroekonomik koşulların iyileşmesinin piyasalara olumlu yansıdığını belirterek, "2 Nisan gümrük vergisi tarihi yaklaşırken, bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın önceden önerdiğinden daha detaylı bir yaklaşım izleyebileceğini ima etti." şeklinde konuştu.

Analist, karşılıklı gümrük tarifelerinin beklentiler doğrultusunda sektöre özgü olabileceğini, Meksika ve Kanada'ya yönelik vergilerde ise belirsizliğin sürdüğünü aktardı. Fournier, yatırımcıların sınırlı gümrük tarifesi beklentilerinin arttığına dikkat çekerek, bu beklentilerde yaşanacak herhangi bir sapmanın piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin tutumu ve olası likidite destekleriyle olumlu seyir izlerken, BRN analisti, Trump'ın öngörülemez karakterinin risk unsuru olmaya devam ettiğini ve stratejik bir değişikliğin piyasa duyarlılığını hızla olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.