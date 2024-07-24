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Ferrari Avrupa'da Bitcoin ile ödeme kabul edecek

Ferrari Avrupa'da Bitcoin ile ödeme kabul edecek
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Lüks otomobil üreticisi Ferrari, Avrupa pazarında Bitcoin, Ethereum ve USDC gibi kripto para birimleriyle ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Bu hizmeti geçen yıl Amerika'da başlatan şirket, Avrupa'daki müşterilerine de sunmayı planlıyor.

Ferrari, kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kabul ederek Avrupa pazarına yenilik getiriyor. Lüks otomobil üreticisi Ferrari, Bitcoin, Ethereum ve USDC gibi kripto para birimleriyle ödeme desteği sunarak müşterilerine daha fazla esneklik sunuyor.

AVRUPA'DA FERRARİ İLE KRİPTO DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dünya genelinde kripto para benimsenmesi artmaya devam ediyor. Bu noktada ünlü pek çok marka tüketicilere kripto para birimleriyle ödeme desteği sunuyor. Dünyanın en ünlü spor otomobil üreticilerinden olan Ferrari, geçtiğimiz yıl ABD'de başlattığı kripto para ödeme desteğini genişletiyor.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, kripto para ile ödeme kabul etme uygulamasını Avrupa pazarına taşıyor. Maranello merkezli şirket, geçen yıl Amerika'da başlattığı bu hizmeti, şimdi Avrupa'daki müşterilerine de sunmaya hazırlanıyor.

Kripto ödemeleri için BitPay ile iş birliği yapan Ferrari, Bitcoin, Ethereum ve USDC gibi önde gelen kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul edecek. Bu hamle, şirketin Avrupa'daki bayilerine destek olma ve değişen müşteri taleplerine yanıt verme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ferrari yönetimi, 2024 yılının sonuna kadar bu ödeme seçeneğini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu adım, lüks otomobil sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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