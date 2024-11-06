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FED Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi Kasım 2024

FED Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi Kasım 2024
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ABD seçimlerinin hemen ardından gözler FED Kasım ayı faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın belirleyeceği faiz oranı merakla bekleniyor. Son toplantı sonrası faiz 50 baz puan düşürülmüş ve 4 yılın ardından bir ilk yaşanmıştı. Peki, FED Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Güncel detayları sizler için derledik.

ABD Merkez Bankası (FED)'ın geçtiğimiz toplantıda politika faizini 4 yıl aradan sonra indirmesi dikkat çekmişti. ABD seçimlerinin ardından gelecek olan karar ise merak ediliyor. Beklentiler ve olası senaryolar konuşulurken, FED Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

FED Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED Kasım ayı faiz kararı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak olan toplantı sonrasında belli olacak. Faiz kararının saat 21.00'de açıklanması bekleniyor. Kararın ardından Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alacağı pozisyon ise merakla bekleniyor.

FED Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde?

ABD seçimlerinin ardından yapılacak olan ilk FED toplantısı tüm dünyanın gündeminde. Analistler ise FED'in çeyrek baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 83 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan son faiz kararı 50 baz puan düşürülmüş ve yüzde 4,75-5,00 aralığında bırakılmıştı.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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