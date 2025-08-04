Fed'in sert açıklamaları kripto para akımlarını tersine çevirdi

Fed'in sert açıklamaları kripto para akımlarını tersine çevirdi
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Küresel kripto para yatırım ürünleri 223 milyon dolar çıkış yaşayarak 15 haftalık ardışık giriş serisini sonlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden sert açıklamaları ve güçlü ABD ekonomik verileri yatırımcıları geri adım atmaya zorladı. Bitcoin fonları en büyük çıkışı yaşarken Ethereum pozitif kalmayı sürdürdü.

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından sonra kripto piyasalarında önemli bir dönüşüm yaşandı. Jerome Powell'ın sert mesajları ve ardından gelen güçlü ekonomik veriler yatırımcı duyarlılığını derinden etkiledi. Haftaya 883 milyon dolarlık güçlü girişle başlayan piyasa, ikinci yarıda tamamen farklı bir manzara çizdi.

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CoinShares raporuna göre küresel kripto ETP'leri son 30 günde 12,2 milyar dolar net giriş yaşamıştı. Bu rakam yılın şimdiye kadarki toplam girişlerin yüzde 50'sini temsil ediyor. Uzmanlar bu durumu doğal bir kâr realizasyonu olarak değerlendiriyor.

Bitcoin (BTC) ürünleri en büyük çıkışı 404 milyon dolarla yaşadı. Lider kripto para birimi tarihsel olarak zayıf performans gösterdiği ağustos ayına girerken yatırımcıların temkinli yaklaşımı belirginleşti. CoinGlass verilerine göre Bitcoin'in Ağustos'taki medyan getirisi yüzde -7,49 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) fonları ise genel trendin aksine 15. haftalarını pozitif giriş akımlarıyla tamamladı. 133 milyon dolarlık yatırım çeken Ethereum ETP'leri, güçlü pozitif duyarlılık sayesinde direncini korudu.

Powell'ın açıklamaları Eylül faiz indirimi beklentilerini yüzde 63'ten yüzde 40'a düşürdü. XRP, Solana ve Sui odaklı fonlar ise pozitif performans sergilerken sırasıyla 31,2 milyon, 8,8 milyon ve 5,8 milyon dolar giriş akımı gördü.

Matrixport analistleri Bitcoin'in yaz tatili sonrası ivme kazanabileceğini belirtiyor. Mali belirsizliğin sert varlıklar için güçlü bir rüzgâr oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, Bitcoin'in bu anlatıda merkezi konumunu koruduğunu ifade ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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