Fed faiz kararı sonrasında Bitcoin baskı altında

Piyasaların uzun süredir beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu. Fed para politikası toplantısında faizleri değiştirmedi. Fed'in üst üste dördüncü kez aldığı bu karar sonrası Bitcoin fiyatında dalgalanma yaşanırken, Başkan Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri gündem oldu.

Fed Kararı Sonrasında Bitcoin Fiyatı Geriledi

Piyasa beklentileriyle uyumlu bir karar alan ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası toplantısının ardından faiz oranlarını değiştirmeme yoluna gitti. Bu kararla birlikte politika faizi, son dört toplantıdır korunan yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 aralığında sabit kalmış oldu. Enflasyonla mücadeleyi önceliklendiren Fed'in bu adımı, temkinli para politikasını sürdürdüğünü teyit etti. Kararın açıklanmasının ardından Bitcoin fiyatlarında gözlemlenen dalgalanma, kripto para piyasasının makroekonomik gelişmelere olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Toplantı tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin yıl sonu beklentilerinde önemli revizyonlar yaptığını ortaya koydu. Daha önce üç olarak öngörülen faiz indirimi beklentisi ikiye düşürüldü. Enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü güncellendi. Mart ayında yüzde 2,7 olarak tahmin edilen kişisel tüketim harcamaları endeksi beklentisi yüzde 3 seviyesine çıkarıldı. Bu durum, fiyat baskılarının devam ettiğine işaret ederken, ekonomik büyüme beklentisi yüzde 1,4'e çekildi ve işsizlik oranı tahmininin yüzde 4,5'e yükseltilmesi dikkat çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına dair net bir takvim vermekten kaçındı. Powell, atılacak adımların tamamen gelen ekonomik verilere bağlı olacağının altını çizdi. Mevcut ekonomik gücün ve istikrarlı iş gücü piyasasının, faizlerin şimdiki seviyesinde tutulmasını haklı kıldığını ifade etti. Ayrıca, her üç ayda bir güncellenen ve beklentileri yansıtan nokta grafiği tahminlerine aşırı odaklanılmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Jerome Powell, aynı zamanda eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Görev süresinin Mayıs 2026'da dolacağını belirten Powell, bu tarihten sonra Fed Guvernörü olarak devam etme niyetinde olmadığını açıkladı. Trump, Avrupalı mevkidaşlarının faiz indirimlerine başladığı bir dönemde Fed'in pasif kalmasını sert bir dille eleştirmişti. Yüksek borçlanma maliyetlerinin ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini savunan Trump, Powell'a faizleri iki puan düşürmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Fed'in kararları, kripto para piyasasında doğrudan etkisini gösterdi. Duyuru öncesinde 104.110 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, açıklamanın ardından gelen satış baskısıyla karşılaştı. Lider kripto para birimi, son 24 saatlik periyotta yaklaşık yüzde 0,66'lık bir düşüş yaşadı ve 106.800 dolarlık direnç seviyesini kırma girişimleri şimdilik sonuçsuz kaldı. Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin'in 102.000 ile 104.000 dolar arasındaki kritik destek bandında kalma mücadelesi verdiği görülüyor.

Fed'in bu ihtiyatlı duruşunun arkasındaki faktörler arasında küresel gelişmeler de yer alıyor. Özellikle Orta Doğu'da İsrail ve İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimler ve bunun petrol fiyatlarına yansıması, küresel ekonomik belirsizlikleri artırıyor. Bu ortam, Fed'in para politikasında aceleci adımlar atmaktan kaçınmasını destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. CME Group verileri, piyasa katılımcılarının yüzde 99,9'unun faizlerin sabit kalacağını zaten öngördüğünü göstermekteydi.