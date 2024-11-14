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FBI, Polymarket CEO'su Shayne Coplan'ın evine baskın düzenledi

FBI, Polymarket CEO'su Shayne Coplan'ın evine baskın düzenledi
Haberler
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Haberler
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FBI, Polymarket CEO'su Shayne Coplan'ın New York'taki evine baskın düzenleyerek elektronik cihazlarına el koydu. Olay, şirketin 2024 başkanlık seçimleri için tahmin piyasası işletmesi sebebiyle politik nedenlerden kaynaklandığı iddiasıyla dikkat çekiyor.

FBI, Polymarket CEO'su Shayne Coplan'ın New York'taki evine ani bir baskın gerçekleştirerek cep telefonu ve diğer elektronik cihazlarına el koydu. Bu olay, platformun 2024 başkanlık seçimlerinde tahmin piyasası işlettiği için politik bir intikam olarak değerlendiriliyor. Olayın ardından yapılan açıklamalar ve spekülasyonlar, haberin daha da büyümesine yol açtı.

KRİPTO PLATFORM YÖNETİCİSİNİN ELEKTRONİK CİHAZLARINA EL KONULDU

Kripto para tahmin platformu Polymarket'in CEO'su Shayne Coplan'ın New York'taki evine FBI tarafından sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, uykusundan uyandırılan Coplan'ın cep telefonu ve elektronik cihazlarına el konuldu.

Olayı doğrulayan Polymarket sözcüsü, baskının siyasi gerekçelerle yapıldığını öne sürdü. Sözcü, platformun 2024 başkanlık seçimlerine yönelik doğru öngörülerde bulunmasının, mevcut Biden yönetimini rahatsız ettiğini belirterek, yaşananları "politik intikam" olarak nitelendirdi. Şirket yetkilisi, platformun herhangi bir ücret almadığını ve işlemlerde pozisyon tutmadığını, sadece piyasa verilerini şeffaf biçimde kullanıcılarına sunduklarını vurguladı.

Konu hakkında bilgi sahibi kişilerin açıklamalarına göre operasyon "siyasi gösteri" amacıyla düzenlendi. Kaynaklar, FBI'ın bu bilgileri yasal yollarla da talep edebileceğini, ancak medyaya yansıtılması ve siyasi amaçlar için kullanılması amacıyla baskın yönteminin tercih edildiğini belirtti.

Operasyon, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmasından bir hafta sonra gerçekleşti. Platformun "2024 Başkanlık Seçimi Kazananı" tahmin piyasasında 3,7 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşılması dikkat çekiyor. Amerikalı kullanıcıların platforma erişimi yasaklanmış olmasına rağmen, VPN kullanarak bu engeli aştıkları biliniyor.

Polymarket'in daha önce de ABD düzenleyici kurumlarıyla sorun yaşadığı biliniyor. Şirket, 2022 yılının Ocak ayında, kayıt dışı 900'den fazla ikili opsiyon piyasası işlettiği gerekçesiyle ABD düzenleyicisine 1,4 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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