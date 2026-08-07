Ethereum'un yeni planı sert tepkiyle karşılaştı

"Kademeli ihraç yakımı" olarak adlandırılan EIP-8363 önerisi, ağı güvence altına almak için daha fazla Ethereum stake edildikçe staking ödüllerini kademeli olarak azaltacak. Önerinin yazarları arasında yer alan Ethereum Foundation'dan Justin Drake ve Ethereum Community Conference'ın (ETHCC) kurucu ortağı Jerome de Tychey'e göre Ethereum, ek stakingin güvenliğe katkısının azaldığı bir noktaya ulaştı. İkiliye göre bu ödüller, stake etmemeyi tercih eden sahipleri de sulandırıyor. Kısacası öneri, Ethereum'un artık ihtiyaç duymadığı güvenlik için ödeme yapmayı bırakması gerektiğini savunuyor. Ancak bu fikir, Birleşme yükseltmesinden bu yana ağ ekonomisi üzerine yaşanan en büyük tartışmalardan birini başlattı.

Ether.fi'nin kurucusu Mike Silagadze, öneriyi her açıdan hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve bunun merkeziyetsizliğe, Ethereum'un benimsenmesine ve ağın güvenilirliğine zarar vereceğini savundu. Bitwise'ın Ethereum müşteri ilişkileri direktörü Steve Berryman ise kurumsal benimsemenin kesinlik gerektirdiğini belirterek "İhracı marjda oynatmak belirsizlik yaratır ve kurumlar belirsizlikten nefret eder." dedi.

ETHEREUM ARZININ ÜÇTE BİRİ STAKE EDİLMİŞ DURUMDA

Tartışmanın merkezinde Ethereum'un gereğinden fazla stake edilip edilmediği sorusu var. Verilere göre şu anda yaklaşık 41,5 milyon Ethereum stake edilmiş durumda ve bu miktar toplam arzın yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor. Stake edilen Ethereum'un ödül oranı yüzde 2,67 seviyesinde bulunuyor. Stake edilen miktar 2026 başından bu yana yüzde 15 arttı. Berryman, ihraç politikasını değiştirmeye gerek kalmadan piyasa güçlerinin katılımı zaten yavaşlattığını savunuyor. Ona göre getiriler yüzde 2 dolayına gerilerken, bu seviyenin çok daha fazla Ethereum'un stake edilmesini teşvik etmesi beklenmiyor. Yönetici, son dönemdeki artışın büyük ölçüde Bitmine ve BlackRock gibi kurumsal oyuncular tarafından desteklendiğini, bu oyuncular tahsislerini tamamladığında katılımın yeniden duracağını belirtti. Öneriye karşı çıkan yorumcu Leo Lanza ise ihracın stake etmeyenler üzerinde "gizli bir vergi" olduğu varsayımına itiraz etti. Lanza, Ethereum'un yıllık enflasyonunun yüzde 1'in altında kaldığını, dünyanın önde gelen parasal varlığı sayılan altının bile arzını yılda yaklaşık yüzde 1 ile 2 artırdığını hatırlattı.

DEFI VE BİREYSEL DOĞRULAYICILAR RİSK ALTINDA

Eleştirmenlere göre likit staking artık Ethereum'un DeFi ekosistemine derinlemesine entegre olmuş durumda ve staking türevleri teminat, borç verme ve getiri stratejilerinde yaygın biçimde kullanılıyor. Silagadze, önerinin "staking ekosistemi üzerine kurulu DeFi uygulamalarının büyük bir bölümünü yok edeceğini" savundu. Ethereum'un en büyük merkeziyetsiz borç verme protokolü Aave'nin kurucusu Stani Kulechov da staking ödüllerini azaltmanın bu geniş ekosistemi zayıflatma riski taşıdığını belirtti. Kulechov, "Ethereum, büyümesi yüzünden cezalandırılmamalı." dedi. Lido Labs Foundation teknik araştırma lideri Greg Koumoutsos ise Ethereum ihracının yalnızca stake edilen varlıkları değil, merkeziyetsizliği, operatör çeşitliliğini, sansür direncini ve ağ dayanıklılığını da desteklediğini vurguladı. Koumoutsos'a göre daha düşük staking ödülleri, bireysel doğrulayıcıların faaliyetini ekonomik olmaktan çıkarabilir ve büyük oyuncular faaliyetini sürdürürken katılımı onların lehine yoğunlaştırabilir.

PARA POLİTİKASININ SÜREKLİ DEĞİŞMESİ GÜVENİ SARSIYOR

Destekçiler, daha düşük ihraç oranının Ethereum'un uzun vadeli parasal profilini güçlendireceğini savunuyor. Eleştirmenler ise Ethereum'un para politikasını sürekli değiştirmesinin, ağın öngörülebilir ve güvenilir olma iddiasını zayıflattığını öne sürüyor. Berryman, kurumların marjinal olarak daha yüksek getiriden çok öngörülebilirliğe değer verdiğini ve getiri eğrisinin değiştirilmesinin bir "getiri yönetişimi riski" yarattığını belirtti. Yönetici, "Ortada bozuk bir şey yokken neden düzeltmeye çalışasınız ki?" dedi. Öneri, zamanlaması nedeniyle de eleştirildi. Önerinin, bir sonraki Ethereum ağ yükseltmesinde değerlendirilecek teklifler için belirlenen 6 Ağustos son tarihinden yalnızca iki gün önce yayımlanması tepki çekti. Silagadze, tüm DeFi için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak bir değişikliğin bu kadar kısa sürede sunulmaması gerektiğini savundu.

Yaşanan sert tepki, Ethereum'un ekonomisini değiştirmenin ne kadar zorlaştığını gösterdi. Staking, DeFi ve kurumsal piyasalar arasında her ayarlama kazananlar ve kaybedenler yaratıyor.

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