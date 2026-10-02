Haberler

Ethereum'dan yapay zeka ödemelerine gizlilik adımı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ethereum'dan yapay zeka ödemelerine gizlilik adımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ethereum Foundation, yapay zeka hizmetlerine yapılan ödemelerle kullanıcı kimliği arasındaki bağı ayırmayı amaçlayan zkAPI sistemini kullanıma sundu. Ethereum ana ağında çalışan uygulama, ödeme gizliliğine odaklanırken tüm kullanıcı verilerini gizlemiyor.

Open Anonymity Project ile geliştirilen zkAPI, yapay zeka hizmetlerini önceden yatırılan bakiyeyle kullanmaya olanak tanıyor. Ethereum Foundation'ın 1 Ekim'deki açıklamasına göre sistem, kullanıcının hizmet bedelini karşılayabildiğini kanıtlarken bu bakiyenin hangi yatırma işleminden geldiğini açıklamıyor.

Proje, yapay zeka hizmetlerinde hesap, ödeme ve kullanım bilgilerinin bir arada tutulmasına alternatif sunuyor. Amaç, hizmet sağlayıcısının bir isteğin ücretinin ödendiğini doğrulaması için kullanıcının ödeme kimliğini de öğrenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmak olarak belirtiliyor.

ÖDEME BİLGİLERİ SOHBETTEN AYRILIYOR

Kullanıcı önce Ethereum üzerindeki bir akıllı sözleşmeye bakiye yatırıyor. Ardından cihazında oluşturulan sıfır bilgi ispatı, yeterli bakiyenin bulunduğunu ve aynı paranın daha önce harcanmadığını gösteriyor. Bu yöntem, ödemenin geçerliliğini dayandığı işlem bilgilerini açığa çıkarmadan doğrulamaya yarıyor.

Doğrudan bağlantı seçeneğinde zkAPI, ödeme kanıtını kontrol ederek belirli bir harcama sınırı bulunan geçici erişim anahtarı veriyor. Kullanıcının soruları bu aşamadan sonra cihazından doğrudan yapay zeka sağlayıcısına gidiyor. Böylece ödeme kontrolünü yapan sunucu sohbetin içeriğini görmüyor.

Geçici anahtarın süresi dolduğunda hizmet sağlayıcısının bildirdiği kullanım tutarı bakiyeden düşülüyor. Kullanıcıdan başlangıçta ayrılan harcama sınırının tamamı yerine gerçekleşen kullanımın bedeli alınıyor. Yapay zeka sağlayıcısı ise sohbet içeriğine erişse de ödeme katmanı üzerinden ödeme yapanın kimliğini öğrenmiyor.

IP ADRESİ VE SOHBET İÇERİĞİ GİZLENMİYOR

Ödeme bilgilerinin ayrılması, internetteki bütün izlerin silindiği anlamına gelmiyor. Ethereum Foundation, sistemin IP adresini, bağlantı zamanlarını veya isteklerin içeriğini gizlemediğini belirtiyor. Kullanıcının sohbet sırasında paylaştığı kişisel bilgiler de kimliğinin anlaşılmasına yol açabiliyor.

İsteklerin bir aracı sunucu üzerinden iletildiği farklı kullanım seçeneğinde bu sunucu trafiği görebiliyor. Gizliliğin kapsamı, uygulamanın hizmet sağlayıcısına nasıl bağlandığına göre değişiyor.

İlk kullanım alanları yapay zeka sohbetleri ve otomatik görev yürüten yazılımlar olarak öne çıkıyor. Ethereum Foundation, aynı ödeme yapısının görüntü üretimi ve VPN gibi kullanıma göre ücretlendirilen başka hizmetlere de uygulanabileceğini ifade ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak kapıda, fırtına geliyor
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı