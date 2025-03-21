Ethereum Yatırımcıları için Umut Veren Haber: ETH Ne Zaman Yükselecek?

Borsalardaki ETH Azalıyor

Kripto borsalarındaki varlık miktarı, fiyat hareketlerini etkileyebilecek kritik bir göstergedir. Çünkü borsalarda daha fazla varlık olduğunda, yatırımcılar hızlıca satış yapabilir, bu da satış baskısını artırır. Aynı zamanda, bu durum diğer yatırımcılar için de örnek teşkil ederek satış dalgasını tetikleyebilir.

Buna karşın, borsalardaki token miktarı azaldığında, satış baskısı düşer; çünkü yatırımcılar varlıklarını uzun vadede ellerinde tutmaya hazırlanıyor demektir. Geçmişte, kripto paraları borsa dışına taşımak ve yıllarca saklamak için en sık tercih edilen yöntem donanım cüzdanları (soğuk depolama) idi. Ancak sektördeki yenilikler, başka alternatifleri de gündeme getirdi.

Ethereum özelinde de benzer bir trend gözlemleniyor. Santiment'in verilerine göre, Ethereum yatırımcıları varlıklarının büyük bir kısmını DeFi ve staking platformlarına taşıdı. Bunun sonucunda borsalardaki ETH arzı 9 milyonun altına indi.

Bu, son on yılın en düşük seviyesini işaret ediyor. Üstelik sadece yedi hafta öncesine kıyasla borsalardaki ETH miktarı yüzde on altı azalmış durumda.

ETH Ne Zaman Yükselecek?

Yukarıda belirtildiği gibi, anında işlem görebilecek token miktarının azalması, ilgili varlık için olumlu bir sinyal anlamına gelir. Ethereum, şu anda böyle bir olumlu harekete fazlasıyla ihtiyaç duyuyor.

Ethereum, 2024'ün sonları ve 2025'in başındaki boğa piyasasında 4 bin dolar seviyelerine birkaç kez ulaşarak kayda değer bir performans sergiledi. Ancak, SOL, BNB ve BTC gibi rakiplerinin aksine, yeni bir zirve belirleyemedi ve bu seviyelerden sert bir düşüş yaşadı.

Geçen hafta, ETH 1.750 dolara kadar gerileyerek yerel zirvesinden yüzde elli beşten fazla değer kaybetti. Bu hafta başında 2 bin dolar seviyesini kısa bir süreliğine aşmayı başarsa da, bu yükseliş kalıcı olmadı ve ETH yeniden bu seviyenin altında işlem görmeye başladı.

Bu düşüş, Ethereum'un, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından kaydettiği kazançların tamamını silmesi anlamına geliyor. Şu an ETH, kasım ayı başlarındaki seviyelerin bile altında işlem görüyor.

Ethereum'un Piyasa Hakimiyeti Geriliyor

Ethereum'un kripto piyasasındaki hakimiyeti de son yıllarda geriledi. 2024'ün başında yüzde yirmi ikinin üzerinde olan pazar payı, şu anda yüzde dokuzun altına düşmüş durumda.