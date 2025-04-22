Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider

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Polygon NFT satışları, Courtyard platformunun fiziksel koleksiyon kartlarını tokenize etmesiyle yüzde 20 artarak Ethereum'u geçip 22,3 milyon dolara ulaştı.

Polygon tabanlı Nft'ler son haftada büyük bir yükseliş kaydetti. NFT piyasalarında satış liderliğini Ethereum'dan devralan Polygon'un bu performansı, fiziksel koleksiyon kartlarını tokenize eden Courtyard platformunun başarısından kaynaklandı. Polygon ağındaki NFT alıcı sayısı da bir haftada yüzde 81 oranında arttı.

Polygon NFT'leri Ethereum'u Geride Bıraktı

Polygon tabanlı NFT'ler, son bir haftalık süreçte yüzde 20'lik bir büyüme oranı yakalayarak işlem hacminde Ethereum ağını geride bırakmayı başardı. NFT satış verilerini derleyen sektörel raporlara göre, Polygon ağındaki dijital koleksiyonlar toplamda 22,3 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, ilgili haftadaki toplam NFT satış hacminin yaklaşık yüzde 24'ünü temsil ediyor.

Bu dönemde Ethereum tabanlı NFT'ler ise 19,2 milyon dolarlık işlem hacmiyle ikinci sıraya geriledi. Listede Mythos Chain 14,3 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, Bitcoin tabanlı NFT koleksiyonları ise 14,1 milyon dolarlık hacimle haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Polygon ağındaki bu yükselişin arkasındaki ana etkenlerden biri, Courtyard platformunda işlem gören gerçek dünya varlığı (RWA - Real World Asset) tabanlı NFT'ler oldu. Söz konusu platform, Pokémon, basketbol ve beyzbol kartları gibi popüler fiziksel koleksiyon kartlarını Blockchain ağına taşıyarak NFT olarak alınıp satılmasına olanak tanıyor. Courtyard, bu fiziksel kartları güvenli kasalarda saklarken, sahipliğini temsil eden NFT'leri oluşturuyor. Kullanıcılar, diledikleri zaman bu NFT'yi "yakarak" (sistemden kaldırarak) fiziksel kartı teslim alma seçeneğine de sahip.

Gerçek dünya varlıklarının NFT olarak tokenize edilmesi, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla kripto para piyasasında önemli bir eğilim haline geldi. Bu alandaki toplam tokenize edilmiş varlıkların piyasa değerinin 21,2 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. Son olarak aynı zamanda, tokenize edilmiş bu tür varlıklara sahip olan kişi sayısının da 97 bini aştığı kaydedildi.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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