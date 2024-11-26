Ethereum stablecoin pazarında gücünü kanıtladı

Kripto para piyasasında yaşanan önemli gelişmeler, stablecoin tercihlerinde de değişime yol açıyor. DeFi ekosisteminin merkezi konumundaki Ethereum, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle USDT arzında önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Ethereum Ağındaki USDT Dengesi Değişiyor

Ethereum Blockchain ağı üzerindeki USDT miktarı 66,936 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Tron üzerindeki 61,77 milyar dolarlık USDT arzını geride bıraktı. Yılbaşından bu yana kaydedilen artış oranları, iki platform arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, sektördeki hareketliliği artırdı. Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanma beklentisi de bu süreci hızlandıran faktörler arasında yer alıyor. Kurumsal yatırımcılar, likidite yönetimi için Ethereum ağını tercih ediyor.

Tron Blockchain ağı düşük işlem ücretleri ve hızlı transfer özellikleriyle özellikle havale işlemlerinde tercih ediliyor. Bu özellikler, platformun önemli bir kullanıcı tabanını korumasını sağlıyor.