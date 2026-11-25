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Ethereum (ETH) ağının gelişimini destekleyen Ethereum Foundation, yapay zekanın ağın şifrelemesini kuantum bilgisayarlardan önce tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Foundation araştırmacısı Kev Wedderburn pazartesi yayımlanan blog yazısında, "Son dönemde yapay zeka daha acil bir risk olarak ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kripto sektörü yıllardır kuantum bilgisayarların dijital varlıkları koruyan şifrelemeyi kıracak güce ulaşacağı günden endişe ediyor. Yapay zeka ise böyle bir makineyi gereksiz kılacak matematiksel bir kısayol bulma ihtimalini gündeme getiriyor.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum işlemleri doğrulamak için eliptik eğri şifrelemesine dayanıyor. Bu sistemin güvenliği, bilinen algoritmalarla tersine çözülmesi çok zor matematik problemlerinden geliyor. Foundation'a göre yapay zeka modelleri Linux çekirdeğindeki binlerce hata dahil yazılım açıklarını insanlardan hızlı buluyor ve eski algoritmaları geliştiriyor.

Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake de ekimde en kötü senaryoda mevcut imza sistemlerinin yıllar yerine aylar içinde savunmasız kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Son açıklama, Anthropic matematikçisi Levent Alpöge'nin Claude ile 1859'dan beri çözülemeyen Riemann hipotezinin kanıtını üretmesinden birkaç gün sonra geldi.

Mayısta da Anthropic'in Claude Opus 4.8 modeliyle çalışan bir güvenlik araştırmacısı, Zcash'te iz bırakmadan sahte coin basılmasına izin verebilecek bir açık bulmuştu. Hata yaklaşık dört yıl boyunca kriptografların gözünden kaçmıştı.

ÜÇ KATMANDA HASH TABANLI ŞİFRELEME

Foundation, bir yılı aşkın süre imza sistemlerini karşılaştırdıktan sonra eliptik eğrilerin yerine hash tabanlı şifrelemeyi desteklediğini açıkladı. Hash fonksiyonları verileri sabit uzunlukta ve tersine çevrilmesi çok zor dijital parmak izlerine dönüştürüyor. Ethereum zaten hash fonksiyonlarına dayandığı için bu geçiş yeni bir varsayım eklemiyor.

Foundation bu geçiş için uzun süredir kullanılan Keccak-256 fonksiyonunu öneriyor. Öneri henüz ağda kabul edilmiş bir yükseltme anlamına gelmiyor.

Değişiklik üç katmanı kapsıyor. Ağı güvenceye alan doğrulayıcılar hash tabanlı anahtarlara geçecek ve cüzdanların kullanıcılara hesaplarını taşımak için basit bir yol sunması gerekecek. Katman 2 ağlarının Ethereum'a gönderdiği veri paketleri de hash tabanlı taahhütlerle desteklenecek.

MERGE'DEN DAHA ZOR BİR GEÇİŞ

Foundation, projeyi Ethereum'un 2022'de hisse ispatına geçtiği Merge güncellemesiyle karşılaştırdı. Açıklamada, "Bu güncelleme Merge'den daha zor ve daha az zamanımız var." ifadesi yer aldı. Hızlı ilerlemenin hata riskini artırması nedeniyle protokol güvenlik ekibi iki katına çıkarıldı.

Çok daha büyük imzalar, evden node çalıştırmak için gereken donanım ihtiyacını artırabilir. Cüzdan üreticileri, çoklu imza sistemleri ve staking havuzlarının da yeni yapıya uyum sağlaması gerekecek. Doğrulayıcıların bugün kullandığı BLS imzalarına dayanan araçlar da yeniden yazılacak.

Foundation, Ethereum'un ana katmanında kuantum direnci için iç hedef olarak Aralık 2029'u koruyor. Justin Drake ise Mumbai'deki Devcon konferansında bu hedefin Aralık 2028'e çekilmesini önermişti. Foundation takvimi Ocak 2027'de yeniden değerlendirecek.

Bu arada çekirdek geliştiriciler, yılın kalan toplantılarında Hegotá yükseltmesinden hangi özelliklerin çıkarılacağına karar verecek. Kuantum sonrası ilk test ağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,6 değer kaybeden Ethereum 1650 dolardan işlem görüyor.