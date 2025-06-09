Ethereum fonları uçtu: Haftalık giriş rekoru kırdı

Ethereum fonları uçtu: Haftalık giriş rekoru kırdı
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Piyasalar Fed'in hazirandaki faiz kararını beklerken Ethereum tabanlı yatırım fonları geçen hafta 296 milyon dolar çekti. Böylece kripto ETP pazarındaki Ethereum payı yüzde 10,5'i geçti. Bitcoin fonları ise 56 milyon dolar çıkışla geriledi.

Yatırımcıların geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararını beklemesiyle piyasalarda genel bir yavaşlama gözlemlenirken, Ethereum (Ether) tabanlı yatırım ürünleri 296 milyon dolarla en fazla girişi kaydeden kripto para oldu. Bu rakam, Ether borsa yatırım ürünleri (ETP) için son yedi haftanın en yüksek girişi olarak kayıtlara geçti.

Kripto Piyasaları Fed Kararını Bekliyor

Ether tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 296 milyon dolarlık büyük bir giriş yaşayarak Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından bu yana en başarılı haftasını geride bıraktı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda genel bir durgunluk yaşanmasına rağmen gerçekleşti.

CoinShares'in Pazartesi günü açıkladığı rapora göre Ether borsa yatırım ürünleri geçen hafta kripto para tabanlı yatırım araçları arasında en yüksek girişi kaydetmeyi başardı. Bu rakam, Ether tabanlı yatırım ürünlerinin art arda yedinci hafta giriş görmesi anlamına geliyor ve yatırımcı güveninde kayda değer bir toparlanma işareti veriyor.

Ether tabanlı yatırım ürünleri şu anda tüm kripto tabanlı yatırım araçlarının toplam yönetim altındaki varlıklarının yüzde 10,5'inden fazlasını oluşturuyor. Bu oran, Ether'in kurumsal yatırımcılar arasındaki artan popülaritesini gözler önüne seriyor.

Bitget Research'ün baş analisti Ryan Lee, Ether'in önümüzdeki dönemde 2.400-2.800 dolar aralığında hareket edeceği tahmininde bulundu. Lee, ticaret gerilimleri ve deflasyonist baskıların kazançları sınırlayabileceğini belirterek, ağ yükseltmeleri ve ETF girişlerinin 2.700 dolara doğru bir yükselişi destekleyebileceğini söyledi. Ancak daha geniş bir piyasa satışının yaşanması durumunda 2.300 dolarlık destek seviyesinin test edilebileceğini ekledi.

Federal Rezerv'in belirsizliği Bitcoin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Tüm dijital varlık yatırım ürünlerinde haftalık girişler 286 milyon dolara ulaşırken, yedi haftalık toplam 11 milyar doları aştı. Ama Bitcoin fonları 56 milyon dolarlık çıkış yaşayarak üst üste ikinci hafta net kayıp gördü.

CoinShares, Bitcoin girişlerindeki yavaşlamayı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 18 Haziran'daki faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına bağladı. Raporda yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili yeni sinyallerini beklemek için bekleme pozisyonu aldıkları vurgulandı.

CME Group'un FedWatch aracının son verilerine göre, piyasalar Fed'in bir sonraki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma olasılığını yüzde 99,9 olarak fiyatlıyor. Kripto girişim sermayesi şirketi Foresight Ventures'ın yatırım ortağı Alice Li ise yılın ilk faiz indiriminin Bitcoin fiyatı için bir sonraki katalizör olabileceğini belirtti.

Li geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bitcoin ve kripto piyasasına güçlü bir şekilde inandığını söyleyerek, Bitcoin'in bu döngüde en az 150.000 dolara çıkabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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Yorumlar (3)

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Haber YorumlarıCihat Atabay:

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