Ethereum fiyatı için yapılan son tahmin herkesi şaşırttı

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Piyasa hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), Bitcoin'i açık sözleşmelerde geride bırakarak 4.000 dolar üzeri bir değere ulaşma yolundaki ilerlemesini sürdürüyor. Vadeli işlemler ve olası ETF seçenekleri onayları ile desteklenen bu yükseliş, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası olabilecek potansiyele sahip.

Ethereum (ETH), Bitcoin'e göre vadeli işlemlerde daha iyi performans göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle, 20 Ocak'a kadar 4 bin doları aşması beklenen Ethereum, SEC değişiklikleri ve artan kurumsal ilgiyle yükselişini sürdürme yolunda ilerliyor.

Kaldıraçlı ETH ETF Talebi Artmaya Devam Ediyor

Kripto para dünyasında Ethereum, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Vadeli işlem piyasalarında Bitcoin'in önüne geçen Ethereum, 8,9 milyar dolarlık açık sözleşme değeriyle liderlik koltuğuna oturdu. Uzmanlar, Ethereum'un önümüzdeki haftalarda 4.000 dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor.

Block Scholes ve Bybit Analytics'in kısa bir süre önce yayımladığı rapora göre Bitcoin'deki açık pozisyonların azalması, büyük çaplı satışlardan ziyade pozisyon değişikliklerinden kaynaklanıyor. Analistler değerlendirme, bu durumun Ethereum için olumlu bir gösterge olduğu ve 20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump öncesinde Ethereum'un 4 bin dolar seviyesini geride bırakabileceğini dile getirdi.

Piyasalardaki iyimser hava, SEC Başkanı Gary Gensler'ın 21 Kasım'da yaptığı açıklamayla daha da güçlenmiş durumda. Gensler'ın, Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinde koltuğunu devredeceğini duyurması, yatırımcıların Ethereum'a olan güvenini artırdı. Geçen ay içerisinde Ethereum yüzde 34'lük değer artışıyla, yüzde 31 yükselen Bitcoin'in performansını geride bıraktı.

Vadeli işlem piyasalarında Ethereum'un getirileri, spot fiyatların yüzde 25 üzerinde seyrediyor. Son verilere göre özellikle Amerikalı kurumsal yatırımcıların spot Ethereum ETF'lerine olan ilgisinin arttığı görülüyor. Farside Investors verilerine göre son dört günde Ethereum ETF'leri 90 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirdi.

Trump'ın seçim zaferi sonrasında kaldıraçlı Ethereum ETF'lerine olan talep yüzde 160 artış kaydetti. CryptoQuant'ın kurucusu Ki Young Yu'nun aktardığı bilgilere göre Ethereum ile ilgili sosyal medya paylaşımları son üç günde yüzde 282 artarak 1,1 milyon seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler, kripto para biriminin piyasadaki yükseliş trendini destekler nitelikte.

Ethereum'un değer kazanmasında, 2025 yılına doğru beklenen olumlu kripto para düzenlemeleri ve artan yatırımcı ilgisi önemli rol oynuyor. Piyasa uzmanları, bu faktörlerin Ethereum'u yakın gelecekte 4 bin doların üzerine taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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