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Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor

Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor
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ABD'deki Ethereum ETF'leri, tarihi bir yatırım rekoru kırarak son iki haftada 1,3 milyar doları aşkın giriş aldı. BlackRock ve Fidelity gibi büyük fonların öne çıkışı, Ethereum'un 4.000 dolara yaklaşırken kripto piyasalarındaki ivmesini gözler önüne seriyor. Ethereum ETF'lerinin bu büyük başarısı, yatırımcıların Ethereum ve kripto piyasalarına olan güvenini artırıyor.

Son iki haftada, Ethereum ETF'lerine yapılan yatırım 1,3 milyar doları aştı, Amerika'da kaydedilen en büyük girişle kripto piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. BlackRock ve Fidelity gibi büyük fonlar, yatırımcıların yoğun ilgisini ve Ethereum'un yükselişini yansıtıyor. Bu hareketlilik, Ethereum'un değer kazanması ve yatırımcı güveninin artmasına işaret ediyor.

Kripto Para Piyasalarında Ethereum Rüzgarı

Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Ethereum'un spot borsa yatırım fonları, son dönemde dikkat çekici bir yatırımcı ilgisiyle karşılaşıyor. Son iki haftalık süreçte Ethereum (Ether) tabanlı ETF'lere akan toplam yatırım miktarı 1,3 milyar doları aşarken, Ether'in değeri 4.000 dolar seviyesine yaklaştı.

Farside Investors ve Tree News'un açıkladığı son verilere göre 5 Aralık tarihinde ABD piyasasında işlem gören dokuz farklı spot Ether ETF'si, tek günde toplam 431,5 milyon dolarlık rekor seviyede yatırım aldı. Bu rakam, fonların Temmuz ayında piyasaya sunulmasından bu yana görülen en yüksek günlük giriş olarak kayıtlara geçti ve 29 Kasım'da kaydedilen 333 milyon dolarlık önceki rekoru geride bıraktı.

BlackRock iShares Ethereum Trust, 295,7 milyon dolarlık yatırım girişiyle günün en çok ilgi gören fonu oldu ve toplam varlık büyüklüğünü 2,3 milyar dolara yükseltti. Fidelity'nin Ethereum Fonu da aynı gün içerisinde 113,6 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Bununla birlikte, Grayscale'in Ethereum Trust'ından 15,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, Bitwise Ethereum ETF'i 6,6 milyon dolar, Grayscale'in Ethereum Mini Trust'ı ise 30,7 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

Bitcoin cephesinde de benzer bir hareketlilik gözlendi. ABD'deki spot Bitcoin (BTC) ETF'leri, 5 Aralık'ta 11 farklı fon üzerinden 747,8 milyon dolarlık yatırım girişi sağladı. Bu yatırımların önemli bir kısmı BlackRock iShares Bitcoin Trust'a yönelirken, fon beş işlem gününde toplam 2,5 milyar dolarlık yatırım topladı.

Ether'in spot piyasa değeri son iki haftada yüzde 16 artış kaydederek 5 Aralık'ta son sekiz ayın zirvesi olan 3.946 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa uzmanları, Ether'in Bitcoin karşısındaki değer artışının önümüzdeki 6-12 aylık dönemde devam edeceğini öngörüyor. Son verilere göre şu anda 0,04 seviyesinde seyreden ETH/BTC oranı, son bir ayda yüzde 14,5'lik bir yükseliş sergiledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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