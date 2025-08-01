Ethereum ETF'leri 20 günde 5,4 milyar dolar topladı

Ethereum ETF'leri 20 günde 5,4 milyar dolar topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot Ethereum ETF'leri tarihin en uzun pozitif akış serisini tamamlayarak 20 gün boyunca kesintisiz 5,4 milyar dolar topladı. BlackRock ETHA fonu günlük 18,2 milyon dolarla öncülük ederken toplam varlık 21,5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin ETF'leri 114 milyon dolar çıkış yaşadı. Uzmanlar yatırımcı rotasyonuna işaret ediyor.

Kripto para dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Spot Ethereum ETF'leri perşembe günü kesintisiz yirminci net giriş gününü kaydederek piyasaya çıkışından bu yana en uzun pozitif akış serisini elde etti. Bu gelişme, yatırımcıların Bitcoin'in 123.000 dolar üzerindeki zirvesini kaçırdıklarını düşünerek Ethereum'a yöneldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Yatırımcılar Bitcoin'den Ethereum'a Yöneliyor

SoSoValue verilerine göre Ethereum ETF'leri perşembe günü toplam 17 milyon dolar net yatırım aldı. BlackRock'ın ETHA fonu 18,2 milyon dolarla günlük girişlere öncülük ederken, Fidelity'nin FETH fonuna 5,62 milyon dolar kaydetti. Bu pozitif akış, Grayscale'in ETHE fonundan 6,8 milyon dolarlık çıkışla dengelendi.

Son 20 günlük dönem, sadece uzunluk açısından değil aynı zamanda giriş miktarı bakımından da önceki rekorları geçti. 16 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar süren önceki 19 günlük seri 1,37 milyar dolar toplarken, mevcut seri yaklaşık 5,4 milyar dolar toplam akış gördü.

Tutarlı net giriş akışıyla birlikte, ETH ETF'leri şu anda 21,52 milyar dolar değerinde toplam net varlığa sahip bulunuyor. Bu rakam, toplam Ethereum piyasa değerinin yüzde 4,77'sini temsil ediyor. Son üç ayda spot ETH ETF'leri sadece dokuz gün net çıkış yaşadı.

Presto Research Analisti Min Jung, piyasanın şu anda Bitcoin'den Ethereum'a doğal bir rotasyon yaşadığını açıkladı. Bu trend, geçen ay Bitcoin'in 123.000 dolar üzerindeki boğa koşusu sırasında yatırım fırsatını kaçırdıklarını hisseden yatırımcılar tarafından körükleniyor.

Bu trendi yansıtarak, spot Bitcoin ETF'leri zayıflamış girişler yaşadı ve perşembe günü 114,83 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu arada, ABD ihraççıları Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoinlere dayalı spot ETF'leri piyasaya sürme çabalarını hızlandırıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins perşembe günü "çoğu kripto varlığın menkul kıymet olmadığını" ilan ederek, acentenin birçok ihraççıyı kripto ile ilgili ürünleri tanıtmaktan uzaklaştıran önceki pozisyonunu terk etti. Bu gelişme, piyasadaki iyimserliği artırıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor

Almanya'dan Putin'i küplere bindirecek hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Dolmabahçe'de kritik zirve
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

Bakanı kızdıracak görüntü! Her gün uyarıyor ama değişen bir şey yok
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar

Siyasi tartışmaların gölgesinde kalan ilimizde durum vahim

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Şekersiz' ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme

Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar! Raflardan kalkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı

İstanbul uçağında olay çıktı! Kabin memurları polis çağırdı
title