Ethereum dünyasının Strategy'si belli oldu

Kurumsal Ethereum yatırımında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. BitMine Immersion Technologies'in açıkladığı 1,523,373 ETH pozisyonu, şu anki değeriyle 6,61 milyar dolara ulaşarak kripto dünyasında yankı uyandırdı. Fundstrat kurucusu Tom Lee tarafından yönetilen şirket, sadece birkaç ay içinde olağanüstü bir büyüme sergiledi.

BitMine Strategy'den Sonra İkinci Büyük Kripto Para Rezerv Şirketi Oldu

Şirketin haftalık performansı dikkat çekici boyutlara ulaştı. BitMine, 11 Ağustos'ta bildirilen 1,15 milyon ETH pozisyonundan başlayarak, geçen hafta yaklaşık 373.110 ETH daha satın aldı. Bu artış, şirketin ETH varlıklarında haftalık bazda 1,7 milyar dolarlık değer artışı anlamına geliyor.

Tom Lee'nin vizyonu sadece kısa vadeli kazançlarla sınırlı değil. Şirket yönetimi, Ethereum'un toplam arzının yüzde 5'ine kadar satın alma hedefini sürdürüyor. Bu hedefi desteklemek için BitMine, finansman kapasitesini 20 milyar doların üzerine çıkarma planlarını da duyurdu.

Piyasa tepkisi iki yönlü oldu. BMNR hisseleri duyurunun ardından yüzde 7'den fazla düştü. Ancak uzun vadeli performans oldukça etkileyiciydi. Ocak ayından bu yana hisseler yüzde 660'ın üzerinde değer kazandı.

Şirketin günlük işlem hacmi 6,4 milyar dolara ulaşarak ABD'nin en likit 10. hisse senedi konumuna yükseldi. Bu başarı, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan güveninin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Lee, açıklamasında Ethereum'un önümüzdeki 10-15 yılda "en büyük makro yatırımlardan biri" olacağına olan inancını yineledi. Yapay zekanın Blockchain'e geçişi ve kurumsal benimseme sürecinin ETH'yi bir varlık sınıfı olarak değer kazandıracağını vurguladı.