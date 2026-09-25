Ethereum borsalardan çekiliyor

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Zincir üstü veri şirketi Santiment'e göre toplam ETH arzının yalnızca yüzde 3,49'u takip edilen borsalarda bulunuyor. 1 Haziran'dan bu yana toplam arzın yüzde 1,16'sına karşılık gelen ETH bu platformlardan çıktı. Borsa bakiyeleri, Ethereum'un ilk yıllarından bu yana görülen en düşük düzeylere yakın seyrediyor.

Söz konusu düşüş, Ethereum'un toplam arzının azalması anlamına gelmiyor. Borsalarda hemen satışa sunulabilecek ETH miktarı geriliyor. Santiment, bu durumun yeni bir satış dalgasında piyasaya hızla gelebilecek coin miktarını sınırladığını belirtiyor.

ETH SAHİPLERİ GETİRİ ARIYOR

Borsalardan çıkan varlıkların bir bölümü, sahiplerine farklı yollarla getiri sağlayan alanlarda değerlendiriliyor. Santiment'in tahminine göre ETH arzının yaklaşık yüzde 35'i staking'de bulunuyor. Bu yöntem, ETH'nin ağın güvenliğine katkı sağlamak üzere kullanılması karşılığında ödül kazanılmasını sağlıyor.

Ethereum üzerindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarında tutulan varlıkların toplam değeri ise yaklaşık 53 milyar dolara ulaşıyor. Borç verme ve alım satım havuzlarına likidite sağlama gibi işlemler, yatırımcılara varlıklarını borsada bekletmeden değerlendirme olanağı sunuyor. Santiment, staking ve bu uygulamaların borsa bakiyelerindeki azalmayı kısmen açıkladığını ifade ediyor.

İŞLEM ÖNCELİĞİ İÇİN DAHA FAZLA ÖDEME

Ağdaki kullanım da fiyatın son geri çekilmesine rağmen belirgin bir zayıflama göstermedi. CryptoQuant'ta analiz yayımlayan PelinayPA'nın aktardığı verilere göre işlemlerin tükettiği hesaplama kaynağını ölçen gas kullanımı günlük yüzde 0,26 artışla yaklaşık 217,1 milyar birime çıktı.

İşlemlerin daha hızlı işlenmesi için ödenen öncelik ücretleri ise aynı dönemde yüzde 26,74 artarak yaklaşık 464 bin dolara ulaştı. Blok üretimi büyük ölçüde sabit kalırken ücretlerin daha hızlı yükselmesi, analiste göre kullanıcıların işlemlerini öne almak için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğuna işaret ediyor.

Borsa bakiyelerindeki azalma tek başına fiyat artışını garanti etmiyor. Santiment'e göre alım talebi güçlenir ve borsalardaki ETH miktarı düşük kalırsa yatırımcılar hemen satın alınabilecek daha sınırlı miktarda coin için rekabet edebilir.