Ethereum beş aylık suskunluğu bozarak 3.000 doları aştı

Kripto para piyasasında yaşanan güçlü ivme, Ethereum'u beş aylık düşüş azalış eğiliminden çıkardı. ETH, Trump dönemindeki tarife belirsizlikleriyle nisan ayında 1.387 dolara kadar geriledikten sonra, Bitcoin'in 118.000 dolar üzerindeki rekorlarıyla birlikte yükselişe geçiyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, özellikle spot ETF'ler aracılığıyla piyasaya yoğun sermaye girişi sağlıyor.

Bitcoin Rallisinin Ardından Ethereum da Uçuşa Geçti

Piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum, aylardır süren düşüş dönemini geride bırakarak yeniden yükselişe geçti. Bu artışın arkasında Bitcoin'in sürekli zirve tazelemesi ve büyük yatırım şirketlerinin kripto paraya olan ilgisinin artması bulunuyor.

BlackRock'ın ETHA spot Ethereum ETF'si, cuma günü 300,9 milyon dolarlık net günlük giriş kaydederek rekor kırdı. Bu başarı, ETF'nin daha önce 5 Aralık 2024'te kaydettiği 292,7 milyon dolarlık önceki eski zirvesini geride bıraktı.

Toplam ABD spot Ethereum ETF'leri cuma günü 383,1 milyon dolar net yatırım çekti. Fidelity'nin FETH, Grayscale'in ETH ve ETHE, Bitwise'ın ETHW ve VanEck'in ETHV fonları da sırasıyla 37,3 milyon, 20,7 milyon, 18,9 milyon, 3,2 milyon ve 2,1 milyon dolar giriş gerçekleştirdi.

ETF uzmanları, bu gelişmeleri kripto piyasası için olumlu sinyal olarak yorumluyor. NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci, "iShares Ethereum ETF için yeni günlük giriş rekoru var." açıklamasında bulundu. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas da bu tahminini doğru çıktığını belirtti.

Bu gelişmeler, Bitcoin ETF'lerinin de 1,18 milyar dolarlık giriş kaydetmesiyle aynı zamana denk geldi. Bitcoin'in 118.000 dolar üzerinde yeni rekorlar kırması, tüm kripto piyasasında güven artışına neden oldu.