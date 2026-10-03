Ethereum ağı Blast kapanıyor

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Blast ekibi, ağı ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirecek gerçekçi bir yol göremediğini belirtti. Kullanıcılar ve geliştiriciler için kendi giderlerini karşılayan bir ağ kurma hedefiyle başlayan projenin faaliyetleri aşamalı olarak sonlandırılacak.

Kullanıcılara yapılan varlıklarını taşıma çağrısı, Blast'ın web uygulamasında tutulan bakiyeleri de kapsıyor. Ekip, kapanış sürecindeki önceliğinin işlemlerin mümkün olduğunca güvenli ve sorunsuz yürütülmesi olduğunu bildirdi.

VARLIKLARI ÇEKMEK İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI

Kapanış hazırlığında ilk olarak Blast'ın Lido protokolündeki varlıkları çekilecek. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen bu işlem boyunca kullanıcıların para çekme işlemleri geçici olarak kullanılamayacak.

Blast, çekimlerdeki bekleme süresini 24 saate indirecek. Sürenin kısaltılması, Lido'daki işlemler tamamlanmadan çekimlerin açılacağı anlamına gelmiyor. Hazırlık sona erdiğinde kullanıcılar yeni bekleme süresiyle varlıklarını taşıyabilecek.

Normal Blast arayüzü üzerinden çekim yapmak için 26 Ekim 2026'ya kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra da varlıklar çekilebilecek. Kullanıcıların Ethereum üzerindeki Blast köprü sözleşmeleriyle doğrudan işlem yapması gerekecek. Ekip, bunun nasıl yapılacağını anlatan ayrıntılı talimatları son tarihten önce yayımlayacağını açıkladı.

MİLYARLARCA DOLARLIK İLGİ KALICI OLMADI

NFT pazaryeri Blur'un kurucusu Tieshun Roquerre tarafından geliştirilen Blast, Kasım 2023'te tanıtıldı. Ethereum üzerindeki işlemleri destekleyen ikinci katman ağı, Ether ve stablecoin bakiyelerine getiri sunmasıyla öne çıktı. Token dağıtımına bağlı puan programı da kullanıcıların projeye para yatırmasını teşvik etti.

Ana ağın Şubat 2024'te açılmasından önce yatırılan tutar 2 milyar doları aştı. Buna karşılık ağdaki merkeziyetsiz finans uygulamalarında kilitli varlıkların değeri zamanla geriledi. DefiLlama verilerine göre Haziran 2024'te yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaşan bu tutar, zirvesinden yüzde 98'den fazla düştü.