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Ethereum 5 Bin Doları Görebilir mi? 2025–2031 Fiyat Tahminleri Açıklandı

Ethereum 5 Bin Doları Görebilir mi? 2025–2031 Fiyat Tahminleri Açıklandı
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Kripto piyasalarının en büyük ikinci varlığı olan Ethereum (ETH), teknik analizlere göre kısa vadede temkinli bir iyimserlik taşıyor. Uzun vadede ise 5 bin dolarlık hedef, yatırımcılar için önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Peki, ETH 5 bin doları görebilir mi?

2015 yılında piyasaya sürülen Ethereum ağı, merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) ve akıllı kontratların aracısız şekilde çalışmasını mümkün kılıyor. Güvenlik, ölçeklenebilirlik ve programlanabilirlik gibi temel özelliklerle inşa edilen ağ, geliştiriciler kadar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Ethereum'un yerel dijital para birimi olan ether (ETH), hem merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında hem de Web3 dünyasında önemli bir rol üstleniyor.

Kısa Vadeli Görünüm: Temkinli İyimserlik

Günlük grafikte Ethereum'un 1.810 dolar civarında konsolide olduğu görülüyor. Bollinger Bantları'nın daralmaya başlaması, volatilitenin azaldığını ve fiyatın dengelenme sürecinde olduğunu gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise yaklaşık 55 seviyesinde, bu da piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu ve hafif yukarı yönlü potansiyel taşıdığını gösteriyor.

Ancak, fiyatın 1.940 dolar civarındaki üst Bollinger Bandı seviyesini aşması gerekiyor. Bu direnç seviyesi kalıcı olarak kırılmadığı sürece, Ethereum fiyatında yatay seyir veya hafif geri çekilmeler görülebilir.

4 saatlik grafikte ise fiyat 1.815 dolar seviyesinde ve orta Bollinger Bandı'nın hemen altında seyrediyor. MACD göstergesi kararsızlığı işaret ederken, güç dengesi göstergesi (Balance of Power) ise alıcıların hafif baskın olduğunu ortaya koyuyor. 1.855 doların üzerindeki kapanışlar, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir.

Uzun Vadeli Beklentiler: 5 Bin Dolar Uzak mı?

Ethereum, DeFi ekosisteminin en büyük merkezi ve Web3 geliştiricilerinin gözdesi olarak büyümeye devam ediyor. Layer-2 çözümlerinin yaygınlaşması ve potansiyel bir Ethereum ETF onayı, ETH'nin uzun vadede daha fazla benimsenmesini sağlayabilir.

2025 ile 2031 yılları arasındaki projeksiyonlara göre, Ethereum fiyatında kademeli bir artış bekleniyor. Ancak bu tahminler, piyasa koşullarına, regülasyonlara ve yatırımcı davranışlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yine de yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. ETH'nin teknik görünümü olumlu sinyaller verse de, yukarı yönlü kırılım için güçlü bir momentum şart. Mevcut direnç seviyelerinin aşılması halinde 2 bin dolar seviyesi ve üzeri yeniden gündeme gelebilir.

Ethereum Yatırımı Mantıklı mı?

Ethereum, merkeziyetsiz finans ve akıllı kontratlar alanında lider konumda. Gelişen altyapısı, genişleyen uygulama alanı ve artan kurumsal ilgiyle birlikte ETH, uzun vadeli yatırım açısından güçlü bir aday olarak görülüyor. Ancak her yatırım aracı gibi, Ethereum da risk barındırıyor. Bu nedenle yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak karar vermeleri büyük önem taşıyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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